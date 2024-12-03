https://crimea.ria.ru/20241203/na-zapade-kryma-nochyu-budet-gromko--prichina-1142350012.html
На западе Крыма ночью будет громко – причина
На западе Крыма ночью будет громко – причина - РИА Новости Крым, 03.12.2024
На западе Крыма ночью будет громко – причина
В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь со вторника на среду военные проведут учения. Жители могут слышать громкие звуки. Информация об этом появилась в... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T20:13
2024-12-03T20:13
2024-12-03T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь со вторника на среду военные проведут учения. Жители могут слышать громкие звуки. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале муниципального образования городской округ Евпатория.Власти попросили жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, заозерное, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На западе Крыма ночью будет громко – причина
В Евпатории в ночь на 4 декабря военные проводят учения со стрельбами
20:13 03.12.2024 (обновлено: 20:14 03.12.2024)