https://crimea.ria.ru/20241203/na-zapade-kryma-nochyu-budet-gromko--prichina-1142350012.html

На западе Крыма ночью будет громко – причина

На западе Крыма ночью будет громко – причина - РИА Новости Крым, 03.12.2024

На западе Крыма ночью будет громко – причина

В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь со вторника на среду военные проведут учения. Жители могут слышать громкие звуки. Информация об этом появилась в... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T20:13

2024-12-03T20:13

2024-12-03T20:14

крым

евпатория

заозерное

учения

армия и флот

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141439986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70d7285b6e6664778692b020802c22f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В поселке Заозерное под Евпаторией в ночь со вторника на среду военные проведут учения. Жители могут слышать громкие звуки. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале муниципального образования городской округ Евпатория.Власти попросили жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения

крым

евпатория

заозерное

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, заозерное, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя