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Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид

Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид

Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии вечером во вторник, 3 декабря. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T19:52

2024-12-03T19:52

2024-12-03T20:08

республика саха (якутия)

астероид

космос

новости

астероид cowepc5 прошел над атмосферой в якутии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии вечером во вторник, 3 декабря. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.По данным чрезвычайного ведомства, кометоподобный хвост и вспышки в небе увидели жители Олекминского и Ленского районов.Издание Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало, что на этой неделе вблизи Земли должны пролететь два потенциально опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, предположительно их диаметр от 290 до 700 метров.Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что один из астероидов диаметром около метра влетит в атмосферу над территорией России вечером во вторник. Потенциально опасный астероид COWEPC5, согласно данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, должен был войти в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика саха (якутия)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), астероид, космос, новости, астероид cowepc5 прошел над атмосферой в якутии