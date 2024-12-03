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Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид
Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии вечером во вторник, 3 декабря. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T19:52
2024-12-03T19:52
2024-12-03T20:08
республика саха (якутия)
астероид
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астероид cowepc5 прошел над атмосферой в якутии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии вечером во вторник, 3 декабря. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.По данным чрезвычайного ведомства, кометоподобный хвост и вспышки в небе увидели жители Олекминского и Ленского районов.Издание Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало, что на этой неделе вблизи Земли должны пролететь два потенциально опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, предположительно их диаметр от 290 до 700 метров.Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что один из астероидов диаметром около метра влетит в атмосферу над территорией России вечером во вторник. Потенциально опасный астероид COWEPC5, согласно данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, должен был войти в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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республика саха (якутия), астероид, космос, новости, астероид cowepc5 прошел над атмосферой в якутии
Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии
19:52 03.12.2024 (обновлено: 20:08 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии вечером во вторник, 3 декабря. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.
По данным чрезвычайного ведомства, кометоподобный хвост и вспышки в небе увидели жители Олекминского и Ленского районов.
"Поступила информация об обнаружении и сближении с Землей потенциально опасного астероида на территории Якутии. К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена", - отметили в пресс-службе.
Издание Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало, что на этой неделе вблизи Земли должны пролететь два потенциально опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, предположительно их диаметр от 290 до 700 метров.
Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в комментарии РИА Новости Крым сообщил
, что один из астероидов диаметром около метра влетит в атмосферу над территорией России вечером во вторник.
Потенциально опасный астероид COWEPC5, согласно данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, должен был войти в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров.
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