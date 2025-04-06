https://crimea.ria.ru/20250406/polyarnyy-front-proydet-cherez-krym-prognoz-pogody-na-6-aprelya-1145306702.html

Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля

Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля

В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного полярного фронта: ожидаются дожди, переходящие в дождь со снегом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T00:01

2025-04-06T00:01

2025-04-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного полярного фронта: ожидаются дожди, переходящие в дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, ночью без существенных осадков; днем дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер юго-западный, вечером северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/kakim-budet-aprel-v-krymu--dolgosrochnyy-prognoz-ot-fobos-1145314122.html

симферополь

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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