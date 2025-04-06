https://crimea.ria.ru/20250406/polyarnyy-front-proydet-cherez-krym-prognoz-pogody-na-6-aprelya-1145306702.html
Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля
Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля
В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного полярного фронта: ожидаются дожди, переходящие в дождь со снегом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T00:01
2025-04-06T00:01
2025-04-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного полярного фронта: ожидаются дожди, переходящие в дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, ночью без существенных осадков; днем дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер юго-западный, вечером северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля
Прогноз погоды в Крыму на 6 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного полярного фронта: ожидаются дожди, переходящие в дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10; днем +11…+16, в горах +8…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно, ночью без существенных осадков; днем дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер юго-западный, вечером северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14.
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