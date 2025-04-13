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Сбит еще один F-16 ВВС Украины - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Сбит еще один F-16 ВВС Украины
Сбит еще один F-16 ВВС Украины - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Сбит еще один F-16 ВВС Украины
Российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T12:18
2025-04-13T12:27
самолеты f-16
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.12 апреля глава киевского режима Владимир зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.7 марта Вооруженные силы России разбили аэродром в Ивано-Франковске, на котором предположительно базировались натовские истребители F-16. Спустя два дня Forbes написал, что в США приостановили поддержку истребителей F-16, которые были поставлены Украине.В августе прошлого года украинские силы ПВО сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой".В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самолеты f-16, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости
Сбит еще один F-16 ВВС Украины

Сбит еще один F-16 ВВС Украины - Минобороны

12:18 13.04.2025 (обновлено: 12:27 13.04.2025)
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.
12 апреля глава киевского режима Владимир зеленский заявил, что 26-летний пилот самолета F-16 погиб при выполнении боевого задания. Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 мог быть уничтожен "дружественным" огнем украинских систем противовоздушной обороны.
7 марта Вооруженные силы России разбили аэродром в Ивано-Франковске, на котором предположительно базировались натовские истребители F-16. Спустя два дня Forbes написал, что в США приостановили поддержку истребителей F-16, которые были поставлены Украине.
В августе прошлого года украинские силы ПВО сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой".
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.
По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.
Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.
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