https://crimea.ria.ru/20250413/vs-rf-osvobodili-elizavetovku-v-dnr---minoborony-1145634299.html
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости Крым, 13.04.2025
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T12:11
2025-04-13T12:11
2025-04-13T12:15
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144823534_0:34:2952:1694_1920x0_80_0_0_e36b1542fe539961e59590cf721b71b0.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Накануне российские бойцы группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиМинобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144823534_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d96c186361fd4eb8687087962f12586.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР - Минобороны
12:11 13.04.2025 (обновлено: 12:15 13.04.2025)