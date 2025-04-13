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ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР - РИА Новости Крым, 13.04.2025
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T12:11
2025-04-13T12:15
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Накануне российские бойцы группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет людей и технику - за сутки уничтожены еще 1250 боевиков ВСУ Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиМинобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР

ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР - Минобороны

12:11 13.04.2025 (обновлено: 12:15 13.04.2025)
 
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Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Накануне российские бойцы группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. А до этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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