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Вербное воскресенье у православных христиан - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Вербное воскресенье у православных христиан
Вербное воскресенье у православных христиан - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Вербное воскресенье у православных христиан
В это воскресенье, 13 апреля, православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он традиционно наступает за неделю до... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T09:39
2025-04-13T09:39
общество
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православие
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вербное воскресенье
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В это воскресенье, 13 апреля, православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, ими же он был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее — на "Царство, которое внутри вас есть".До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.Материал подготовлен на основе данных из открытых источников
https://crimea.ria.ru/20230407/blagoveschenie-i-verbnoe-voskresene-istoriya-prazdnikov-i-traditsii-1128035664.html
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общество, новости, религия, православие, рпц (русская православная церковь), россия, в мире, традиции, вербное воскресенье
Вербное воскресенье у православных христиан

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

09:39 13.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь вербное воскресенье
Симферополь вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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В это воскресенье, 13 апреля, православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями.
Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.
Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, ими же он был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее — на "Царство, которое внутри вас есть".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Симферополь вербное воскресенье
1 из 5

Православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье)

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Он традиционно наступает за неделю до Пасхи

Симферополь вербное воскресенье
2 из 5

Он традиционно наступает за неделю до Пасхи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Алена Хазинурова

В наших краях пальмовые деревья не растут, и традиционно аналогом является верба

Вербное воскресенье 2020 в Севастополе
3 из 5

В наших краях пальмовые деревья не растут, и традиционно аналогом является верба

© Алена Хазинурова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вербное воскресенье. Симферополь

Симферополь вербное воскресенье
4 из 5

Вербное воскресенье. Симферополь

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме

Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
5 из 5

Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 5

Православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье)

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Он традиционно наступает за неделю до Пасхи

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

В наших краях пальмовые деревья не растут, и традиционно аналогом является верба

© Алена Хазинурова
4 из 5

Вербное воскресенье. Симферополь

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.
Вербное воскресенье, вслед за Пасхой и Рождеством и наряду с Троицей — один из самых популярных церковных праздников в народе, когда в храмы приходят даже те, кто бывает в них всего несколько раз в году. Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. В некоторых местностях также существует обычай класть вербы в руки умерших в знак того, что они по вере во Христа победят смерть, воскреснут и встретят Спасителя с освященными ветвями.
Материал подготовлен на основе данных из открытых источников
Симферополь вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля 2023, 14:44Радио "Спутник в Крыму"
Благовещение и Вербное воскресенье: история праздников и традиции
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