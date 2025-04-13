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ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 13.04.2025
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и еще один получил различные ранения при обстрелах ВСУ Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона, пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T11:55
2025-04-13T11:55
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один получил различные ранения при обстрелах ВСУ Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона, пишет РИА Новости.В течение суток ударам со стороны боевиков киевского режима подверглись восемь населенных пунктов Херсонщины: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.Около месяца назад, воскресным днем, ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем. Однако позже губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле погибли три человека, в том числе 15-летний мальчик.Сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщил, что Крым примет в свои больницы пострадавших при атаке.1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиАрмия РФ ударила по ремонтным цехам и ВПК Украины в 153 районахВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России
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РИА Новости Крым
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новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель

Один человек погиб и еще один пострадал при обстрелах ВСУ Херсонской области

11:55 13.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один получил различные ранения при обстрелах ВСУ Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона, пишет РИА Новости.
"В Малой Лепетихе погиб мирный житель. В Каховке один человек получил ранение. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов украинская армия произвела ночью", - говорится в сообщении экстренных служб.
В течение суток ударам со стороны боевиков киевского режима подверглись восемь населенных пунктов Херсонщины: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
Около месяца назад, воскресным днем, ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем. Однако позже губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле погибли три человека, в том числе 15-летний мальчик.
Сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщил, что Крым примет в свои больницы пострадавших при атаке.
1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.
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НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьПроисшествия
 
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