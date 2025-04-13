ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонщине - погиб мирный житель
Один человек погиб и еще один пострадал при обстрелах ВСУ Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один получил различные ранения при обстрелах ВСУ Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона, пишет РИА Новости.
"В Малой Лепетихе погиб мирный житель. В Каховке один человек получил ранение. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов украинская армия произвела ночью", - говорится в сообщении экстренных служб.
В течение суток ударам со стороны боевиков киевского режима подверглись восемь населенных пунктов Херсонщины: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
Около месяца назад, воскресным днем, ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем. Однако позже губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле погибли три человека, в том числе 15-летний мальчик.
Сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщил, что Крым примет в свои больницы пострадавших при атаке.
1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.
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