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Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20250413/kak-osvobozhdali-simferopol-ot-fashistov---infografika-1136287218.html
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
Ровно 81 год назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T11:09
2025-04-13T11:09
80 лет освобождения крыма
симферополь
крым в великой отечественной войне
память
история
великая отечественная война
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Ровно 81 год назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней. Подробнее об исторической дате – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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симферополь, крым в великой отечественной войне, память, история, великая отечественная война
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика

Как освобождали Симферополь в апреле 1944 года - инфографика

11:09 13.04.2025
 
ИГ Освобождение Крыма. Симферополь
ИГ Освобождение Крыма. Симферополь
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Ровно 81 год назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней. Подробнее об исторической дате – в инфографике РИА Новости Крым.
 
80 лет освобождения КрымаСимферопольКрым в Великой Отечественной войнеПамятьИсторияВеликая Отечественная война
 
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