https://crimea.ria.ru/20250413/kak-osvobozhdali-simferopol-ot-fashistov---infografika-1136287218.html

Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика

Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика

Ровно 81 год назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T11:09

2025-04-13T11:09

2025-04-13T11:09

80 лет освобождения крыма

симферополь

крым в великой отечественной войне

память

история

великая отечественная война

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Ровно 81 год назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней. Подробнее об исторической дате – в инфографике РИА Новости Крым.

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым в великой отечественной войне, память, история, великая отечественная война