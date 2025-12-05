https://crimea.ria.ru/20251205/stroitel-ugrozhal-prokhozhemu-benzopiloy-v-yalte--ugolovnoe-delo-v-sude-1151443031.html
Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Ялте строитель угрожал прохожему бензопилой из-за словесной перепалки. Уголовное дело направлено в городской суд, сообщили в республиканской прокуратуре."В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело об угрозах убийством прохожему", – сказано в сообщении.По предварительной информации надзорного органа, обвиняемый, занимаясь благоустройством территории в городе, вступил в конфликт с прохожим.Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством. Суд приговорил крымчанина к девяти месяцам лишения свободы условно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назадКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летНеизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой
