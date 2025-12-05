Рейтинг@Mail.ru
Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде - РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T16:42
2025-12-05T16:42
прокуратура республики крым
ялта
закон и право
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Ялте строитель угрожал прохожему бензопилой из-за словесной перепалки. Уголовное дело направлено в городской суд, сообщили в республиканской прокуратуре."В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело об угрозах убийством прохожему", – сказано в сообщении.По предварительной информации надзорного органа, обвиняемый, занимаясь благоустройством территории в городе, вступил в конфликт с прохожим.Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд, уточнили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством. Суд приговорил крымчанина к девяти месяцам лишения свободы условно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назадКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летНеизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой
прокуратура республики крым, ялта, закон и право, новости крыма, крым
Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде

В Ялте строитель угрожал прохожему убийством бензопилой

16:42 05.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабочий с бензопилой.
Рабочий с бензопилой. - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Ялте строитель угрожал прохожему бензопилой из-за словесной перепалки. Уголовное дело направлено в городской суд, сообщили в республиканской прокуратуре.
"В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело об угрозах убийством прохожему", – сказано в сообщении.
По предварительной информации надзорного органа, обвиняемый, занимаясь благоустройством территории в городе, вступил в конфликт с прохожим.
"В ходе ссоры обвиняемый взял из подсобного помещения бензопилу и, угрожая убийством, стал приближаться к оппоненту", – добавили в сообщении.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд, уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством. Суд приговорил крымчанина к девяти месяцам лишения свободы условно.
