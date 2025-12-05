На Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. На Украине разоблачили преступную группу, которую возглавляла депутат Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"За $250 тысяч злоумышленники предлагали представителю общества наложить санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на компанию конкурента. Когда "клиент" передал им часть в размере $125 тысяч, его заверили, что деньги передадут сотрудникам СНБО", - говорится в сообщении.
Однако ни члены СНБО, ни другие сотрудники деньги так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли человека, который бы согласился на противоправные действия, отмечается в сообщении.
Ранее ряд СМИ сообщали, что антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к депутату Верховной рады Анне Скороход. Сама народная избранница отметила, что ей нечего скрывать, и назвала происходящее попыткой давления.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали. При этом такая ситуация приближает урегулирование конфликта.
