На Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной Рады

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. На Украине разоблачили преступную группу, которую возглавляла депутат Верховной рады. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Однако ни члены СНБО, ни другие сотрудники деньги так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли человека, который бы согласился на противоправные действия, отмечается в сообщении.Ранее ряд СМИ сообщали, что антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к депутату Верховной рады Анне Скороход. Сама народная избранница отметила, что ей нечего скрывать, и назвала происходящее попыткой давления.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве, поэтому отставка главного действующего лица, на котором замыкались эти схемы, может вызвать раздрай в украинской власти и паралич властной вертикали. При этом такая ситуация приближает урегулирование конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ермак раскритиковал мирный план СШАВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве

