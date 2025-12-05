https://crimea.ria.ru/20251205/atakovannyy-i-gorevshiy-tanker-kairos-sel-na-mel-u-beregov-bolgarii-1151449792.html

Атакованный и горевший танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

Судно село на мель у берегов болгарского города Ахтопол, его экипаж вне опасности. Об этом со ссылкой на администрацию Бургасской области сообщил телеканал БНТ

2025-12-05T21:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Судно село на мель у берегов болгарского города Ахтопол, его экипаж вне опасности. Об этом со ссылкой на администрацию Бургасской области сообщил телеканал БНТ, болгарский портал Maritime.bg утверждает, что речь о танкере Kairos, которое было атаковано и горело неделю назад, передает РИА Новости.В областной администрации сообщили, что угрозы жизни и здоровью местных жителей тоже нет, как и негативного воздействия танкера на окружающую среду: по предварительным данным, на борту судна нефти нет.Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США28 ноября турецкое управление мореходства сообщило, что в Черном море у берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск из Египта танкер Kairos, на судне возник пожар по причине "внешнего воздействия".По данным турецкой стороны, танкер идет под флагом Гамбии. К месту происшествия были направлены береговая охрана, медики и другие службы. Из пожара на 274-метровом танкере были спасены 25 членов экипажа.Днем позже атаке в Черном море подвергся Танкер Virat с 20 моряками на борту. Судно атаковали дважды в исключительной экономической зоне Турции. Позже его отбуксировали к берегам Турции.Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу не исключил, что причинами взрывов на борту обоих танкеров могли стать столкновение с миной, атака БПЛА или безэкипажных катеров или даже удар ракетой.Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции30 ноября танкер Mersin турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, предположительно сообщалось, что судно подверглось нападению в сенегальских водах.2 декабря Росморречфлот сообщил, что российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море у берегов Турции был атакован беспилотником. Позже в ведомстве заявили, что судно было атаковано беспилотником.Днем позже венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по окончании заседания глав МИД стран НАТО призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ и российские нефтяные танкеры, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.Газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах на днях сообщила, что Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на танкеры у побережья Турции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права Атаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоять

