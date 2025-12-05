https://crimea.ria.ru/20251205/zhil-sredi-zvezd-v-krymu-otkrylas-vystavka-pervogo-obitatelya-mks-1151436445.html

Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС

Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС

Во дворце "Дюльбер" на Южном берегу Крыма открылась выставка фотографий, сделанных Героем Советского Союза, Героем России, космонавтом Сергеем Крикалевым. Об... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T20:34

2025-12-05T20:34

2025-12-05T20:34

космос

россия

крым

новости крыма

фото

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151433956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ea0514edb9b5c3cb73857dd37a2e16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" на Южном берегу Крыма открылась выставка фотографий, сделанных Героем Советского Союза, Героем России, космонавтом Сергеем Крикалевым. Об этом журналистам сообщили организаторы уникального проекта.Фотовыставка "Космос как дом. Взгляд первого жителя МКС" посвящена 25-летию начала обитаемой жизни на Международной космической станции. В ноябре 2000 года Крикалев в составе первого постоянного экипажа прибыл на станцию, так началась эпоха непрерывного пребывания человека в космосе.На выставке представлены 20 фотографий, сделанных легендарным космонавтом.Место для выставки выбрано неслучайно: во дворце "Дюльбер" — резиденции семьи Романовых, более века назад тоже мечтали о звездах. Из юго-западной угловой башни дворца, откуда открывался вид на все четыре стороны света, сын великого князя Петра Николаевича — Роман — ночами изучал звездное небо. А сам Петр Николаевич даже начал создавать эскизы для постройки собственной обсерватории, отмечают организаторы необычной экспозиции, которая будет работать до 12 января.Ранее в Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда орбитальная станция проходит над Крымским полуостровом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхСолнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"

космос

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, россия, крым, новости крыма, фото, выставка