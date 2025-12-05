Рейтинг@Mail.ru
Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС
Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС
Во дворце "Дюльбер" на Южном берегу Крыма открылась выставка фотографий, сделанных Героем Советского Союза, Героем России, космонавтом Сергеем Крикалевым.
2025-12-05T20:34
2025-12-05T20:34
космос
россия
крым
новости крыма
фото
выставка
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" на Южном берегу Крыма открылась выставка фотографий, сделанных Героем Советского Союза, Героем России, космонавтом Сергеем Крикалевым. Об этом журналистам сообщили организаторы уникального проекта.Фотовыставка "Космос как дом. Взгляд первого жителя МКС" посвящена 25-летию начала обитаемой жизни на Международной космической станции. В ноябре 2000 года Крикалев в составе первого постоянного экипажа прибыл на станцию, так началась эпоха непрерывного пребывания человека в космосе.На выставке представлены 20 фотографий, сделанных легендарным космонавтом.Место для выставки выбрано неслучайно: во дворце "Дюльбер" — резиденции семьи Романовых, более века назад тоже мечтали о звездах. Из юго-западной угловой башни дворца, откуда открывался вид на все четыре стороны света, сын великого князя Петра Николаевича — Роман — ночами изучал звездное небо. А сам Петр Николаевич даже начал создавать эскизы для постройки собственной обсерватории, отмечают организаторы необычной экспозиции, которая будет работать до 12 января.Ранее в Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда орбитальная станция проходит над Крымским полуостровом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхСолнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС

Выставка фоторабот космонавта Сергея Крикалева открылась во дворце "Дюльбер" в Крыму

20:34 05.12.2025
 
© Фото предоставлено Санкт-Петербургской региональной организацией Федерации космонавтики РоссииКосмонавт Сергей Крикалев
Космонавт Сергей Крикалев
© Фото предоставлено Санкт-Петербургской региональной организацией Федерации космонавтики России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" на Южном берегу Крыма открылась выставка фотографий, сделанных Героем Советского Союза, Героем России, космонавтом Сергеем Крикалевым. Об этом журналистам сообщили организаторы уникального проекта.
Фотовыставка "Космос как дом. Взгляд первого жителя МКС" посвящена 25-летию начала обитаемой жизни на Международной космической станции. В ноябре 2000 года Крикалев в составе первого постоянного экипажа прибыл на станцию, так началась эпоха непрерывного пребывания человека в космосе.
На выставке представлены 20 фотографий, сделанных легендарным космонавтом.
"Находясь на орбите, мы делаем много фотографий: в ходе эксперимента и по техническому заданию. А есть моменты, когда рука сама тянется к фотоаппарату. Не для отчета, а потому что сердце замирает. Ты фиксируешь то, что невозможно описать", - признается он.
Место для выставки выбрано неслучайно: во дворце "Дюльбер" — резиденции семьи Романовых, более века назад тоже мечтали о звездах. Из юго-западной угловой башни дворца, откуда открывался вид на все четыре стороны света, сын великого князя Петра Николаевича — Роман — ночами изучал звездное небо. А сам Петр Николаевич даже начал создавать эскизы для постройки собственной обсерватории, отмечают организаторы необычной экспозиции, которая будет работать до 12 января.
© Фото предоставлено Санкт-Петербургской региональной организацией Федерации космонавтики РоссииФоторабота космонавта-рекордсмена Сергея Крикалёва
Фоторабота космонавта-рекордсмена Сергея Крикалёва
© Фото предоставлено Санкт-Петербургской региональной организацией Федерации космонавтики России
Фоторабота космонавта-рекордсмена Сергея Крикалёва
Ранее в Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда орбитальная станция проходит над Крымским полуостровом.
