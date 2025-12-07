https://crimea.ria.ru/20251207/vstrecha-putina-s-uitkoffom-i-ubiystvo-rebenka-v-krymu--top-nedeli-1151436105.html

Встреча Путина с Уиткоффом и убийство ребенка в Крыму – топ недели

Визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Заявление президента России Владимира Путина о перспективах войны с Европой. "Приказ" об отставке РИА Новости Крым, 07.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Заявление президента России Владимира Путина о перспективах войны с Европой. "Приказ" об отставке главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Ответ Крыма на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова. Страшное убийство 12-летнего ребенка в Крыму и покушение на его мать и шестилетнего брата. Повышение налога на добавочную стоимость и прогноз на рост инфляции из-за этого.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и УиткоффаПрезидент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе для достижения мира на Украине на основе изначального плана США из 27 пунктов, с которым Москва ознакомилась. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, указал он.Путин назвал состоявшуюся встречу очень полезной. По оценке Трампа, она прошла "очень хорошо", при этом для Киева условия урегулирования значительно ухудшились.Россия и США стали еще ближе к урегулированию конфликта на Украине, но компромиссный вариант решения вопроса пока не найден из-за сокращения "мирного плана Трампа" с учетом европейских инициатив, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Перспектива войны с ЕвропойРоссия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – РФ готова прямо сейчас, заявил на этой неделе глава российского государства. Путин отметил, что если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда "нам не с кем будет договариваться". По его словам, сейчас Европа понимает невозможность нанесения России стратегического поражения, но выдвигает предложения к мирному плану по Украине, которые неприемлемы для Москвы, для того чтобы потом обвинить Москву в сворачивании мирного процесса.Отставка Ермака и "приказ" об отставке Зеленскому2 декабря покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Владимиру Зеленскому "приказали уйти" до конца текущей недели, однако "приказ" он выполнять не спешит и старается всячески тянуть время. При этом украинский депутат не уточняет, кто именно отдал Зеленскому такой приказ и не раскрывает источники своей информации.Сам Зеленский до этого в своем Telegram-канале сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал в отставку. До этого стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине.Декларация Европарламента о непризнании КрымаЕвропарламент принял резолюцию, в которой содержится обещание никогда не признавать новые субъекты России и Крым, а также положение о том, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил с территории полуострова и из Донбасса. И это прямая попытка сорвать переговоры по урегулирования украинского кризиса, считает председатель Госсовета РК Владимир Константинов. По его мнению, европейские структуры заинтересованы в продолжении конфликта. Он связал это как с политическими, так и экономическими причинами, упомянув "коррупционные схемы", которые, по его словам, становятся публичными.Повышение НДСПрезидент России Владимир Путин в конце минувшей недели подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года с 20% до 22%, при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. На фоне повышения НДС цены на товары и услуги в России в следующем году могут вырасти примерно на 10%, считает финансовый аналитик, экономический эксперт Михаил Беляев.Страшное убийство ребенка в КрымуВ Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивали, а 4 декабря нашли мертвым в поле вблизи села Залесье Симферопольского района. Состояние женщины и пострадавшего мальчика медики оценивают как тяжелое, но стабильное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

