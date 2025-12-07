Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Пентагон заявил об обновлении ядерной триады и тестировании ядерного оружия и систем его доставки. В Кремле оценили корректировки в стратегии нацбезопасности США. В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту. Новые взрывы на Солнце могут грозят Земле мощными магнитными бурями. Российские военные продолжают освобождать населенные пункты.
О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.
Ядерная триада США
США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду и будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет. По мнению военного эксперта Александр Хроленко, такое заявление свидетельствует, что США признают свое отставание в области современных изделий ядерного оружия от России и Китая и стремятся это исправить.
"Разные люди" в Америке
Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, стратегия может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, нынешняя администрация США коренным образом отличается от предыдущих, а президент Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций. Однако нужно очень внимательно следить, какую реализацию найдет обновленная концепция, поскольку может помешать "глубинное государство".
Еще одно заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков, который завил, что в администрации Трампа Москве обещают "железобетонный" договор по долгосрочному урегулированию украинского кризиса, но "в Америке есть разные люди".
Юный волонтер в Крыму
Крымский мальчик-инвалид создал домашнюю мастерскую в помочь фронту, сообщили в воскресенье в общественной организации "Общероссийский народный фронт в Республике Крым". Дима Санжигаряев стал инвалидом после родовой травмы, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. При этом мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов, недавно начал сам печатать на 3Д-принтере детали для военных медиков и талисманы "Сердца Победы". Помощь Дима передал в "Народный фронт", волонтеры которого доставят ее бойцам.
Успехи Армии РФ
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, а подразделения группировки "Центр" взяли под контроль Ровное и уничтожают ВСУ в Димитрове ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Средства российской ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над регионами РФ за ночь сбиты 77 вражеских дронов, в том числе 10 – над Крымом.
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, а также по предприятию, задействованному в производстве ударных БПЛА.
Взрывы на Солнце
Две сильные вспышки класса М произошли в ночь на воскресенье одна за другой. Они сопровождалась выбросом плазмы, который придет к Земле во вторник, 9 декабря, сообщили в воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным Лаборатории, мощность излучения вспышек в пике составила M8.1. Событие не относится к экстремально сильным, но все же является мощным и может вызвать магнитные бури уровня G2-G3, которые создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний.