Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день

Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день

Пентагон заявил об обновлении ядерной триады и тестировании ядерного оружия и систем его доставки. В Кремле оценили корректировки в стратегии нацбезопасности...

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Пентагон заявил об обновлении ядерной триады и тестировании ядерного оружия и систем его доставки. В Кремле оценили корректировки в стратегии нацбезопасности США. В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту. Новые взрывы на Солнце могут грозят Земле мощными магнитными бурями. Российские военные продолжают освобождать населенные пункты.О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Ядерная триада СШАСША при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду и будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет. По мнению военного эксперта Александр Хроленко, такое заявление свидетельствует, что США признают свое отставание в области современных изделий ядерного оружия от России и Китая и стремятся это исправить."Разные люди" в АмерикеКорректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, стратегия может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, нынешняя администрация США коренным образом отличается от предыдущих, а президент Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций. Однако нужно очень внимательно следить, какую реализацию найдет обновленная концепция, поскольку может помешать "глубинное государство".Еще одно заявление сделал помощник президента Юрий Ушаков, который завил, что в администрации Трампа Москве обещают "железобетонный" договор по долгосрочному урегулированию украинского кризиса, но "в Америке есть разные люди".Юный волонтер в КрымуКрымский мальчик-инвалид создал домашнюю мастерскую в помочь фронту, сообщили в воскресенье в общественной организации "Общероссийский народный фронт в Республике Крым". Дима Санжигаряев стал инвалидом после родовой травмы, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. При этом мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов, недавно начал сам печатать на 3Д-принтере детали для военных медиков и талисманы "Сердца Победы". Помощь Дима передал в "Народный фронт", волонтеры которого доставят ее бойцам.Успехи Армии РФРоссийская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области, а подразделения группировки "Центр" взяли под контроль Ровное и уничтожают ВСУ в Димитрове ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Средства российской ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над регионами РФ за ночь сбиты 77 вражеских дронов, в том числе 10 – над Крымом.В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, а также по предприятию, задействованному в производстве ударных БПЛА.Взрывы на СолнцеДве сильные вспышки класса М произошли в ночь на воскресенье одна за другой. Они сопровождалась выбросом плазмы, который придет к Земле во вторник, 9 декабря, сообщили в воскресенье в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным Лаборатории, мощность излучения вспышек в пике составила M8.1. Событие не относится к экстремально сильным, но все же является мощным и может вызвать магнитные бури уровня G2-G3, которые создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

