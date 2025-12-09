https://crimea.ria.ru/20251209/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-genichesku--chto-izvestno-1151531616.html

ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно

ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно - РИА Новости Крым, 09.12.2025

ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно

Геническ вечером во вторник оказался под массированным ударом украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T20:15

2025-12-09T20:15

2025-12-09T20:15

владимир сальдо

херсонская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

новости сво

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151531481_16:0:530:289_1920x0_80_0_0_79e98945ae04d612d8adf0b9856b1ec9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Геническ вечером во вторник оказался под массированным ударом украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, ПВО сбила большую часть дронов, но один упал на территорию рыбоперерабатывающего завода.Он отметил, что оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем.Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник. Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями. Вечером три БПЛА сбили на подлете к Москве.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти. Затем число раненных выросло до 14-ти человек. Семеро из них находятся в больнице. В республике введен режим ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости сво, происшествия