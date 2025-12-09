https://crimea.ria.ru/20251209/vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-genichesku--chto-izvestno-1151531616.html
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно - РИА Новости Крым, 09.12.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
Геническ вечером во вторник оказался под массированным ударом украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T20:15
2025-12-09T20:15
2025-12-09T20:15
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
новости сво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151531481_16:0:530:289_1920x0_80_0_0_79e98945ae04d612d8adf0b9856b1ec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Геническ вечером во вторник оказался под массированным ударом украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, ПВО сбила большую часть дронов, но один упал на территорию рыбоперерабатывающего завода.Он отметил, что оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем.Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник. Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями. Вечером три БПЛА сбили на подлете к Москве.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти. Затем число раненных выросло до 14-ти человек. Семеро из них находятся в больнице. В республике введен режим ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151531481_80:0:465:289_1920x0_80_0_0_88bcd310863d0f924cf9246b9cc3e03d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости сво, происшествия
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
В Геническе при массированном ударе ВСУ поврежден рыбоперерабатывающий завод - Сальдо