ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно - РИА Новости Крым, 09.12.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно - РИА Новости Крым, 09.12.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
Геническ вечером во вторник оказался под массированным ударом украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T20:15
2025-12-09T20:15
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Геническ вечером во вторник оказался под массированным ударом украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, ПВО сбила большую часть дронов, но один упал на территорию рыбоперерабатывающего завода.Он отметил, что оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем.Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник. Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями. Вечером три БПЛА сбили на подлете к Москве.Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти. Затем число раненных выросло до 14-ти человек. Семеро из них находятся в больнице. В республике введен режим ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Геническ вечером во вторник оказался под массированным ударом украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его данным, ПВО сбила большую часть дронов, но один упал на территорию рыбоперерабатывающего завода.
"Враг нанес массированный удар беспилотниками по Геническу. По предварительным данным, один дрон попал на территорию рыбоперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет". - написал он в Telegram.
Он отметил, что оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Ситуация находится под контролем.
Ранее над регионами России отразили две атаки украинских БПЛА. В ночь на вторник над регионами, в том числе над Крымом, уничтожили 121 украинский беспилотник. Днем силы ПВО сбили еще 26 вражеских дронов над девятью областями. Вечером три БПЛА сбили на подлете к Москве.
Во вторник утром украинские беспилотники ударили по Чебоксарам. Зафиксированы повреждения домов, ограничено движение по ряду автодорог. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позже их число выросло до девяти. Затем число раненных выросло до 14-ти человек. Семеро из них находятся в больнице. В республике введен режим ЧС регионального характера.
