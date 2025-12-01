Рейтинг@Mail.ru
Мокрый снег ожидается в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Мокрый снег ожидается в Крыму в среду
Мокрый снег ожидается в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Мокрый снег ожидается в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T00:01
2025-12-10T00:01
крым
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, местами туман. Утром и днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +6...8.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью западный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +8...10.Дождливо будет на побережье. В Ялте, Алуште и Евпатории ночью температура воздуха составит +6...8, днем потеплеет до +10. В Судаке и Феодосии ночью ожидается до +4, днем - до 9 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Мокрый снег ожидается в Крыму в среду

В Крыму в среду ожидаются сильные дожди с мокрым снегом

00:01 10.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМайский снегопад в Москве
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Временами пройдут дожди, в горах с мокрым снегом, днем 10 декабря местами сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, днем +5…10, в горах ночью и днем около 0", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Ночью без существенных осадков, местами туман. Утром и днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +6...8.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью западный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +8...10.
Дождливо будет на побережье. В Ялте, Алуште и Евпатории ночью температура воздуха составит +6...8, днем потеплеет до +10. В Судаке и Феодосии ночью ожидается до +4, днем - до 9 градусов тепла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
