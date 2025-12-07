Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний

https://crimea.ria.ru/20251207/magnitnye-buri-sozdadut-blagopriyatnye-usloviya-dlya-polyarnykh-siyaniy-1151473518.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Прогнозируемые 9-10 декабря магнитные бури создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце – Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью, рассказали ученые.И отметили, что зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения этого явления из-за гораздо более темного неба, а также из-за хорошей прозрачности атмосферы. В то же время погода в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому нельзя рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения.Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга, предупредили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв"Царь-протуберанец" улетел с СолнцаКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему

