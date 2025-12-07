Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний
Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний
Прогнозируемые 9-10 декабря магнитные бури создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Прогнозируемые 9-10 декабря магнитные бури создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце – Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью, рассказали ученые.И отметили, что зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения этого явления из-за гораздо более темного неба, а также из-за хорошей прозрачности атмосферы. В то же время погода в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому нельзя рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения.Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга, предупредили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв"Царь-протуберанец" улетел с СолнцаКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
19:28 07.12.2025
 
© РИА Новости . Андрей Попов / Перейти в фотобанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости . Андрей Попов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Прогнозируемые 9-10 декабря магнитные бури создадут благоприятные условия для формирования полярных сияний. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце – Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью, рассказали ученые.
"Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов создает благоприятные условия для формирования полярных сияний", – объяснили в Лаборатории.
И отметили, что зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения этого явления из-за гораздо более темного неба, а также из-за хорошей прозрачности атмосферы. В то же время погода в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому нельзя рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения.
Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга, предупредили ученые.
