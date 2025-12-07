https://crimea.ria.ru/20251207/ssha-obnovyat-yadernuyu-triadu-i-provedut-ucheniya--chto-eto-znachit-dlya-rf-1151466045.html

США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ

США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ - РИА Новости Крым, 07.12.2025

США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ

США признают свое отставание в области современных изделий ядерного оружия и стремятся это исправить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт... РИА Новости Крым, 07.12.2025

2025-12-07T12:18

2025-12-07T12:18

2025-12-07T12:18

эксклюзивы риа новости крым

сша

оружие

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

мнения

новости

александр хроленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124272547_848:680:2359:1530_1920x0_80_0_0_c3d53c5fcdc5f32a6fa0bafb2f244182.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. США признают свое отставание в области современных изделий ядерного оружия и стремятся это исправить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду и будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами, сообщил ранее шеф Пентагона Пит Хегсет.Эксперт напоминает, что Россия располагает, например, планирующим гиперзвуковым блоком "Авангард" – это то, что не может остановить никакая система ПВО-ПРО, и эта система давно не является экспериментальной, а стоит на боевом дежурстве, принята на вооружение ВС РФ еще несколько лет назад."По некоторым данным, аналогичные средства доставки имеются у Китая и даже Северной Кореи. Ничего подобного в Соединенных Штатах нет. Вот эту озабоченность технологическим отставаниям США в этой области и излагает министр войны. Соответственно, речь идет о том, что Америка стремится догнать ушедшие вперед страны. Он говорит о том, что отставание угрожает безопасности Соединенных Штатов, а не о том, что Штаты кому-то угрожают ", – считает политолог.Он также отмечает, что заявления звучат на фоне изменений в национальной стратегии Соединенных Штатов. В новом варианте Россия уже не называется стратегическим противником США. Речь идет о восстановлении стабильности в отношении с Москвой и о том, что Европа, мешает восстановлению этой стабильности. Такой подход эксперт считает переоценкой ценностей и более трезвомыслящим подходом к внешней политике.При этом Хроленко подчеркивает: никакие заявления со стороны США не должны менять стратегические приоритеты России и действия российской армии в зоне специальной военной операции.В 2026 году завершится действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Это уже предрешено и состоится, однако РФ предлагают Штатам инициативу в сфере пост-ДСНВ, которая призвана сохранить сдерживание в стратегической сфере, заявлял ранее замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнениеПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииТермоядерные бомбы США впервые за 17 лет разместили в Британии

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оружие, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, мнения, новости, александр хроленко