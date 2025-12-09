https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-na-zavode-stroyat-chetyre-katamarana-dlya-ekskursiy-1151520765.html
В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Четыре гражданских экскурсионных судна строят на одном из ведущих судостроительных заводов Крыма. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым сказал министр промышленности и торговли региона Анушаван Агаджанян, уточнив, что это заказ частного инвестора.По его словам, катамараны уже в стадии высокой готовности, и в следующем году два из них уже будут спущены на воду и станут работать на экскурсионных маршрутах.Профильный министр уточнил, что два скоростных пассажирских катамарана "Котлин" точно будут работать в регионе.Также он напомнил, что судостроительное предприятие, которое работает над заказом, находилось на грани банкротства, но его удалось "вытащить" из этого состояния."А в прошлом году завод загрузили дополнительной работой. Спасибо большое коллективу предприятия. Часть коллектива, которая работала на материковой части страны, приняла решение вернуться на предприятие", – добавил министр.Ранее правительство России выделило дополнительные средства на завершение строительства морского водолазного судна проекта SDS18, которое будет эксплуатироваться в Крыму.Также сообщалось, что в Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в АтлантикеПутин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФНа воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым
. Четыре гражданских экскурсионных судна строят на одном из ведущих судостроительных заводов Крыма. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым
сказал министр промышленности и торговли региона Анушаван Агаджанян, уточнив, что это заказ частного инвестора.
"Судостроительные предприятия нашего региона сейчас работают над заказами, которые предоставил частный инвестор. Так, один из заводов-флагманов крымского судостроения, да и в целом, российского судостроения, сейчас работает над производством четырех экскурсионных гражданских судов типа "Котлин" (скоростной пассажирский катамаран – ред.)", – рассказал министр.
По его словам, катамараны уже в стадии высокой готовности, и в следующем году два из них уже будут спущены на воду и станут работать на экскурсионных маршрутах.
Профильный министр уточнил, что два скоростных пассажирских катамарана "Котлин" точно будут работать в регионе.
"Сейчас прорабатываем с министерством курортов и туризма Крыма те экскурсионные маршруты, которые были бы наиболее востребованы", – сказал Агаджанян, отметив, что предприятие-заказчик, которое в конечном итоге будет эксплуатантом указанных судов, уже успешно работают в Санкт-Петербурге.
Также он напомнил, что судостроительное предприятие, которое работает над заказом, находилось на грани банкротства, но его удалось "вытащить" из этого состояния.
"А в прошлом году завод загрузили дополнительной работой. Спасибо большое коллективу предприятия. Часть коллектива, которая работала на материковой части страны, приняла решение вернуться на предприятие", – добавил министр.
Ранее правительство России выделило дополнительные средства на завершение строительства морского водолазного судна
проекта SDS18, которое будет эксплуатироваться в Крыму.
Также сообщалось, что в Керчи заложили киль нового буксира
ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.
