Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/v-krymu-na-zavode-stroyat-chetyre-katamarana-dlya-ekskursiy-1151520765.html
В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
Четыре гражданских экскурсионных судна строят на одном из ведущих судостроительных заводов Крыма. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым сказал министр... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T22:13
2025-12-09T22:13
анушаван агаджанян
морской транспорт
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143470483_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_51e5b1f8a7b8aa494547255f6c8ba56c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Четыре гражданских экскурсионных судна строят на одном из ведущих судостроительных заводов Крыма. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым сказал министр промышленности и торговли региона Анушаван Агаджанян, уточнив, что это заказ частного инвестора.По его словам, катамараны уже в стадии высокой готовности, и в следующем году два из них уже будут спущены на воду и станут работать на экскурсионных маршрутах.Профильный министр уточнил, что два скоростных пассажирских катамарана "Котлин" точно будут работать в регионе.Также он напомнил, что судостроительное предприятие, которое работает над заказом, находилось на грани банкротства, но его удалось "вытащить" из этого состояния."А в прошлом году завод загрузили дополнительной работой. Спасибо большое коллективу предприятия. Часть коллектива, которая работала на материковой части страны, приняла решение вернуться на предприятие", – добавил министр.Ранее правительство России выделило дополнительные средства на завершение строительства морского водолазного судна проекта SDS18, которое будет эксплуатироваться в Крыму.Также сообщалось, что в Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в АтлантикеПутин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФНа воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143470483_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_31c82a01af8883ccac5244909ab66788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анушаван агаджанян, морской транспорт, новости крыма, крым
В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий

Четыре экскурсионных судна типа "Котлин" строит завод в Крыму

22:13 09.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоМоре в Ялте
Море в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Четыре гражданских экскурсионных судна строят на одном из ведущих судостроительных заводов Крыма. Об этом в ходе брифинга РИА Новости Крым сказал министр промышленности и торговли региона Анушаван Агаджанян, уточнив, что это заказ частного инвестора.
"Судостроительные предприятия нашего региона сейчас работают над заказами, которые предоставил частный инвестор. Так, один из заводов-флагманов крымского судостроения, да и в целом, российского судостроения, сейчас работает над производством четырех экскурсионных гражданских судов типа "Котлин" (скоростной пассажирский катамаран – ред.)", – рассказал министр.
По его словам, катамараны уже в стадии высокой готовности, и в следующем году два из них уже будут спущены на воду и станут работать на экскурсионных маршрутах.
Профильный министр уточнил, что два скоростных пассажирских катамарана "Котлин" точно будут работать в регионе.
"Сейчас прорабатываем с министерством курортов и туризма Крыма те экскурсионные маршруты, которые были бы наиболее востребованы", – сказал Агаджанян, отметив, что предприятие-заказчик, которое в конечном итоге будет эксплуатантом указанных судов, уже успешно работают в Санкт-Петербурге.
Также он напомнил, что судостроительное предприятие, которое работает над заказом, находилось на грани банкротства, но его удалось "вытащить" из этого состояния.
"А в прошлом году завод загрузили дополнительной работой. Спасибо большое коллективу предприятия. Часть коллектива, которая работала на материковой части страны, приняла решение вернуться на предприятие", – добавил министр.
Ранее правительство России выделило дополнительные средства на завершение строительства морского водолазного судна проекта SDS18, которое будет эксплуатироваться в Крыму.
Также сообщалось, что в Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВМФ Британии почти готов уступить России доминирование в Атлантике
Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ
На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
 
Анушаван АгаджанянМорской транспортНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
20:59В Крыму цементный завод бьет производственные рекорды
20:40В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролем
20:29"Винный гид России" 2025: рекордное число вин и новые строгие стандарты
20:15ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно
20:02Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии
19:45Зеленский сделал заявление о выборах на Украине
19:22В Крыму закрывают экологические тропы и стоянку на Ай-Петри
19:00Водонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе Крыма
18:51Выявлять пофамильно: Путин назвал безобразием выселение семей бойцов СВО
18:44Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
Лента новостейМолния