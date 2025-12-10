https://crimea.ria.ru/20251210/vsu-nochyu-atakovali-chetyre-regiona-strany-1151537433.html

ВСУ ночью атаковали четыре региона страны

Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T07:22

2025-12-10T07:22

2025-12-10T07:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

