Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ночью атаковали четыре региона страны - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/vsu-nochyu-atakovali-chetyre-regiona-strany-1151537433.html
ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
ВСУ ночью атаковали четыре региона страны - РИА Новости Крым, 10.12.2025
ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T07:22
2025-12-10T07:33
министерство обороны рф
брянская область
калужская область
белгородская область
московская область
пво
новости
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
калужская область
белгородская область
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_127:0:664:403_1920x0_80_0_0_6a726c1d1e8e88bbc6813070a38dd9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, брянская область, калужская область, белгородская область, московская область, пво, новости, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ ночью атаковали четыре региона страны

Над четырьмя регионами страны ночью перехватили и уничтожили 20 беспилотников

07:22 10.12.2025 (обновлено: 07:33 10.12.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФБрянская областьКалужская областьБелгородская областьМосковская областьПВОНовостиВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11В Крыму растут объемы промышленного производства
07:52В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
07:40Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
07:22ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
07:11Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
06:49Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
06:26Решающее сражение: как русские войска взяли Плевну в войне с Турцией
06:08Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма
00:01Мокрый снег ожидается в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
23:03Мы точно знаем: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО
22:57Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день
22:36У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
22:36В Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделю
22:24Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
Лента новостейМолния