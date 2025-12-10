Рейтинг@Mail.ru
Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск
Россия будет отвечать на любые враждебные шаги со стороны со стороны Европы и членов НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T10:59
2025-12-10T11:08
сергей лавров
новости
россия
европа
контингент нато
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия будет отвечать на любые враждебные шаги со стороны со стороны Европы и членов НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.Он отметил, что Европа занимает деструктивную позицию по украинскому вопросу. Инвестировав весь свой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, Запад по-прежнему, в безнадежной политической слепоте, тешит себя иллюзиями.Активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Такой путь с юридической точки зрения никуда не приведет, уверен он.
россия
европа
Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск

Россия готова ответить на размещение на Украине европейских воинских контингентов – Лавров

10:59 10.12.2025 (обновлено: 11:08 10.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия будет отвечать на любые враждебные шаги со стороны со стороны Европы и членов НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, готовы. Мы будем на это отвечать. И к этому ответу мы уже готовы", – заявил Лавров.
Он отметил, что Европа занимает деструктивную позицию по украинскому вопросу. Инвестировав весь свой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, Запад по-прежнему, в безнадежной политической слепоте, тешит себя иллюзиями.

"Российская дипломатия четко понимает какие ставки на кону, работает в поддержку усилий, предпринимаемых президентом с целью надежно обеспечить безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной язык и православную веру вне зависимости от обстоятельств. Предпочтительнее политическими, но, если нужно будет, и военно-техническими средствами", – подчеркнул глава МИД РФ.

Активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Такой путь с юридической точки зрения никуда не приведет, уверен он.
