Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск

Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Готовы отвечать: Лавров о размещении на Украине европейских войск

Россия будет отвечать на любые враждебные шаги со стороны со стороны Европы и членов НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете... РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия будет отвечать на любые враждебные шаги со стороны со стороны Европы и членов НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.Он отметил, что Европа занимает деструктивную позицию по украинскому вопросу. Инвестировав весь свой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, Запад по-прежнему, в безнадежной политической слепоте, тешит себя иллюзиями.Активизация Еврокомиссии в вопросе конфискации российских замороженных активов связана со стремлением ЕС сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Такой путь с юридической точки зрения никуда не приведет, уверен он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенаторИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает ЕвропуПремьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах

