Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
2025-12-10T07:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин проверит информацию о непредоставлении положенного жилья сестрам-сиротам из Крыма. Обращение жительница села Яркое Поле опубликовала в соцсетях, сообщили в Информационном центре СК РФ.После многочисленных обращений в различные инстанции ее вновь включили в соответствующие списки, но ее права на получение жилья так и не реализовали. Также квартиру не предоставили и сестре этой девушки.СК по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
