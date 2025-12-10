Рейтинг@Mail.ru
Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/sirotam-iz-kryma-ne-predostavili-zhile-bastrykin-zatreboval-doklad-1151537043.html
Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
Глава СК России Александр Бастрыкин проверит информацию о непредоставлении положенного жилья сестрам-сиротам из Крыма. Обращение жительница села Яркое Поле... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T07:11
2025-12-10T07:11
новости крыма
александр бастрыкин
крым
жилье в крыму
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин проверит информацию о непредоставлении положенного жилья сестрам-сиротам из Крыма. Обращение жительница села Яркое Поле опубликовала в соцсетях, сообщили в Информационном центре СК РФ.После многочисленных обращений в различные инстанции ее вновь включили в соответствующие списки, но ее права на получение жилья так и не реализовали. Также квартиру не предоставили и сестре этой девушки.СК по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, александр бастрыкин, крым, жилье в крыму, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад

Бастрыкин проверит информацию о непредоставлении жилья сестрам-сиротам из Крыма

07:11 10.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин проверит информацию о непредоставлении положенного жилья сестрам-сиротам из Крыма. Обращение жительница села Яркое Поле опубликовала в соцсетях, сообщили в Информационном центре СК РФ.
"Обратившаяся утверждает, что встала в специализированную очередь еще в 2019 году. Спустя несколько лет ожидания квартиры девушке сообщили, что ее документы утеряны", – рассказали в СК.
После многочисленных обращений в различные инстанции ее вновь включили в соответствующие списки, но ее права на получение жилья так и не реализовали. Также квартиру не предоставили и сестре этой девушки.
СК по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаАлександр БастрыкинКрымЖилье в КрымуСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11В Крыму растут объемы промышленного производства
07:52В Ялте врач психдиспансера травмировала инвалида: Бастрыкин ждет доклад
07:40Заговорил по-русски: постпред Украины вспомнил в ООН советское кино
07:22ВСУ ночью атаковали четыре региона страны
07:11Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад
06:49Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
06:26Решающее сражение: как русские войска взяли Плевну в войне с Турцией
06:08Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма
00:01Мокрый снег ожидается в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
23:03Мы точно знаем: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТО
22:57Крушение Ан-22 и атака ВСУ на Чувашию - главное за день
22:36У Киева нет сил вернуть Крым – Зеленский
22:36В Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделю
22:24Украина будет готова к выборам через 60-90 дней – Зеленский
22:13В Крыму на заводе строят четыре катамарана для экскурсий
22:04В Балаклаве открыли мемориальную доску Герою России Пастухову
21:51Каждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины
21:30Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине к Рождеству – СМИ
21:13Названо главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
Лента новостейМолния