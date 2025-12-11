Рейтинг@Mail.ru
Ночью мороз: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251211/nochyu-moroz-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1151552610.html
Ночью мороз: погода в Крыму в четверг
Ночью мороз: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Ночью мороз: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму холодно и пасмурно, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T00:01
2025-12-11T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
общество
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму холодно и пасмурно, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем потеплеет до +9. В Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается до +5, днем - до 7 градусов тепла.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
Ночью мороз: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму холодно и пасмурно, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, в горах 0…-2; днем +6…+9", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.
В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем потеплеет до +9. В Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается до +5, днем - до 7 градусов тепла.
