Ночью мороз: погода в Крыму в четверг

2025-12-11T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму холодно и пасмурно, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, в горах 0…-2; днем +6…+9", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9.
В Ялте и Алуште облачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...6, днем потеплеет до +9. В Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью ожидается до +5, днем - до 7 градусов тепла.
