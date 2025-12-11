Рейтинг@Mail.ru
Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/zhestko-udarilo-po-planete-vybros-plazmy-dostig-zemli-1151563823.html
Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли
Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли
Выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T07:22
2025-12-11T07:27
магнитные бури
новости
институт космических исследований
космос
вспышки на солнце
солнце
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151359816_64:0:1216:648_1920x0_80_0_0_990171897ca2813bb269d899e24b710e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории не смогли построить долгосрочный прогноз, так как приход этой плазмы не был отражен в моделях. Сильных бурь все же не ожидается, предполагают ученые, так как удар явно наносится краем облака.В соответствии с долгосрочным прогнозом, до 20 декабря космическая погода будет спокойной. Следующий магнитный шторм ожидается 23 декабря, а заключительный в этом году – 30 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сиянийКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151359816_208:0:1072:648_1920x0_80_0_0_f71937bfd7132eb754bbcfa86ada31f4.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, новости, институт космических исследований, космос, вспышки на солнце, солнце, земля
Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли

Магнитные бури неожиданно обрушились на Землю

07:22 11.12.2025 (обновлено: 07:27 11.12.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря... Второе облако – выброшенное во время единственной на данный момент в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08.00 мск... Второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко... Обновление 01.40 мск: начались магнитные бури", – рассказали ученые.

В Лаборатории не смогли построить долгосрочный прогноз, так как приход этой плазмы не был отражен в моделях. Сильных бурь все же не ожидается, предполагают ученые, так как удар явно наносится краем облака.
В соответствии с долгосрочным прогнозом, до 20 декабря космическая погода будет спокойной. Следующий магнитный шторм ожидается 23 декабря, а заключительный в этом году – 30 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сияний
Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
 
Магнитные буриНовостиИнститут космических исследованийкосмосВспышки на СолнцеСолнцеЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое
09:30Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
09:20Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте
08:48Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:30287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
08:11После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
07:46Трампу дали совет в Крыму
07:22Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли
06:55Крымский холокост: истории расстрелянных семей
06:37Массированный налет: десятки беспилотников атаковали Москву
06:08Севастопольский стиль: как в регионе создают уникальные вина
00:01Ночью мороз: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
22:53Удар по больнице в Алешках и реакция РФ на слова Трампа: главное за день
22:42Глава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президента
22:39В России зарегистрирован препарат для лечения рака легких
22:27Джонни Депп снимет англоязычную адаптацию "Мастера и Маргариты"
22:1780 человек эвакуировали из пострадавшего при атаке ВСУ дома в Воронеже
22:13В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
22:05Шесть часов простоя: в Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния