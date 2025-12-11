https://crimea.ria.ru/20251211/zhestko-udarilo-po-planete-vybros-plazmy-dostig-zemli-1151563823.html

Жестко ударило по планете: выброс плазмы достиг Земли

магнитные бури

новости

институт космических исследований

космос

вспышки на солнце

солнце

земля

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Выброс плазмы, который покинул Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав неспрогнозированные магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории не смогли построить долгосрочный прогноз, так как приход этой плазмы не был отражен в моделях. Сильных бурь все же не ожидается, предполагают ученые, так как удар явно наносится краем облака.В соответствии с долгосрочным прогнозом, до 20 декабря космическая погода будет спокойной. Следующий магнитный шторм ожидается 23 декабря, а заключительный в этом году – 30 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сиянийКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

