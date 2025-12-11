Рейтинг@Mail.ru
Севастопольский стиль: как развивают виноградарство - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Севастопольский стиль: как развивают виноградарство
Севастопольский стиль: как развивают виноградарство - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Севастопольский стиль: как развивают виноградарство
В Севастополе в этом году заложили новые виноградники на площади в 264 гектара. Это на 20% больше, чем было запланировано. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 110 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году заложили новые виноградники на площади в 264 гектара. Это на 20% больше, чем было запланировано. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев."Начиная с 2014 года говорилось о том, что виноградарство и виноделие в Севастополе должно превратиться в ключевую отрасль. Так и происходит. Конечно, этому способствуют в большой степени те субсидии и льготы, которые предоставляют государство и местное правительство", - отметил он.По словам специалиста, сейчас в Севастополь привлекли инвестиции, что позволило расширить площади виноградников на 176 гектаров. "Мы назвали проект "Республика севастопольских виноделов", и планируем создать от 30 до 50 винодельческих новых хозяйств. Конечно, в этом нам тоже будут помогать субсидии, которые будут предоставлять правительство", - отметил он.Уже сейчас в Севастополе виноградари высаживают более 30 сортов винограда, поделился Олег Николаев. Среди международных классических, в регионе пользуются популярностью и автохтоны, такие как Кокур. Он также отметил, что в Ассоциации виноградарей и виноделов идет работа над созданием стиля вина, который будет присущ Севастополю."Этот процесс будет идти десятилетиями, но самое главное, что он уже начался. То есть первые шаги уже сделаны. И все это происходит в рамках нашей ассоциации… Важно, чтобы Севастополь узнавали не только, как винный бренд, но и как свой стиль вина", - подчеркнул эксперт.Он также отметил, что в регионе есть несколько различных зон для высадки винограда. И, казалось бы, на небольшой территории Севастополя в разных условиях будут создаваться абсолютно разные вина."У нас на северной стороне традиционно всегда выращивался рислинг, его начали высаживать еще в 19 веке. И он себя прекрасно чувствует", - разъяснил сооснователь Ассоциации виноградарей."На мой взгляд, потенциал Севастополя в ближайшие года еще примерно 3000 гектаров... Но здесь надо понимать, что не обязательно иметь большие площади, здесь важно качество. То есть количество тех виноделов, которые будут работать на территории и будут конкурировать друг с другом", - озвучил он свою позицию.На сегодняшний день, уточнил Николаев, в регионе уже 70 виноделов."Если в республике появится еще 30-50, это уже 120 в ближайшие года. Соответственно, каждый винодельческий проект – это бренд, это свой стиль. И это конкуренция, которая в итоге приведет нас к тому, что Севастополь действительно станет лучшим регионом в России для того, чтобы реализовывать амбициозные проекты и, может быть, создавать великие вина", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Севастопольский стиль: как развивают виноградарство

В Севастополе в этом году высадили 264 гектара виноградников

06:08 11.12.2025 (обновлено: 06:59 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 110 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году заложили новые виноградники на площади в 264 гектара. Это на 20% больше, чем было запланировано. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Начиная с 2014 года говорилось о том, что виноградарство и виноделие в Севастополе должно превратиться в ключевую отрасль. Так и происходит. Конечно, этому способствуют в большой степени те субсидии и льготы, которые предоставляют государство и местное правительство", - отметил он.
По словам специалиста, сейчас в Севастополь привлекли инвестиции, что позволило расширить площади виноградников на 176 гектаров.
"Мы назвали проект "Республика севастопольских виноделов", и планируем создать от 30 до 50 винодельческих новых хозяйств. Конечно, в этом нам тоже будут помогать субсидии, которые будут предоставлять правительство", - отметил он.
Уже сейчас в Севастополе виноградари высаживают более 30 сортов винограда, поделился Олег Николаев. Среди международных классических, в регионе пользуются популярностью и автохтоны, такие как Кокур. Он также отметил, что в Ассоциации виноградарей и виноделов идет работа над созданием стиля вина, который будет присущ Севастополю.
"Этот процесс будет идти десятилетиями, но самое главное, что он уже начался. То есть первые шаги уже сделаны. И все это происходит в рамках нашей ассоциации… Важно, чтобы Севастополь узнавали не только, как винный бренд, но и как свой стиль вина", - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что в регионе есть несколько различных зон для высадки винограда. И, казалось бы, на небольшой территории Севастополя в разных условиях будут создаваться абсолютно разные вина.
"У нас на северной стороне традиционно всегда выращивался рислинг, его начали высаживать еще в 19 веке. И он себя прекрасно чувствует", - разъяснил сооснователь Ассоциации виноградарей.
"На мой взгляд, потенциал Севастополя в ближайшие года еще примерно 3000 гектаров... Но здесь надо понимать, что не обязательно иметь большие площади, здесь важно качество. То есть количество тех виноделов, которые будут работать на территории и будут конкурировать друг с другом", - озвучил он свою позицию.
На сегодняшний день, уточнил Николаев, в регионе уже 70 виноделов.
"Если в республике появится еще 30-50, это уже 120 в ближайшие года. Соответственно, каждый винодельческий проект – это бренд, это свой стиль. И это конкуренция, которая в итоге приведет нас к тому, что Севастополь действительно станет лучшим регионом в России для того, чтобы реализовывать амбициозные проекты и, может быть, создавать великие вина", - заключил он.
