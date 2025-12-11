https://crimea.ria.ru/20251211/chest-voenno-morskogo-flota-v-rossii-otmechayut-den-andreevskogo-flaga-1142534540.html

Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. 11 декабря в России отмечается День Андреевского флага – знамени Военно-морского флота РФ. Петр I собственноручно изобразил в рисунках, а затем в этот день в 1699 году подписал указ об утверждении корабельного знамени Российского флота, названного в честь апостола Андрея Первозванного.Интересные факты об Андреевском флаге – в инфографике РИА Новости Крым.История создания русского военно-морского флота связана с Петром Великим, который после своего путешествия по странам Европы принял решение о необходимости формирования сильной армии на море.Корабельное знамя представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным Андреевским крестом. Назван по имени апостола Андрея Первозванного, распятого, по преданию, на косом кресте. Свой выбор император объяснял тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение, и таким образом ему хотелось увековечить имя святого.К 1700 году Андреевский крест на флаге получил дополнительный смысл: четыре его конца символизировали четыре моря, на которых утвердилась Российская империя — Балтийское, Белое, Каспийское и Азовское.Андреевский крест нес на своих кораблях адмирал российского флота Федор Ушаков, адмирал Павел Нахимов и ряд других известных военачальников морского флота России. Под этим знаменем императорский флот одержал большое количество побед и совершил массу героических подвигов.Считается, что большевики отменили Андреевский флаг после прихода к власти, и до 1992 года он не развевался над отечественными боевыми кораблями. Однако с 1924 по 1932 годы Андреевский крест присутствовал на гюйсах (носовых флагах, поднимаемых на кораблях первого и второго ранга во время стоянки) советских кораблей, а также на советских крепостных флагах.В 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ о возвращении Андреевскому флагу статуса Военно-морского флага России. В этом качестве он используется и в настоящее время.В наши дни, благодаря кораблям Военно-морского флота России, Андреевский флаг появляется во всех стратегически важных точках мирового океана. Моряки с гордостью несут службу под этим знаменем, сохраняя и приумножая традиции Российского флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

