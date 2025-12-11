https://crimea.ria.ru/20251211/pereselentsy-s-ukrainy-potrebovali-ot-zelenskogo-ostavit-krym-v-pokoe-1151565722.html

Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое

Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое

Оставить Крым в покое и признать исторический выбор жителей полуострова призвал Владимира Зеленского глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T09:39

2025-12-11T09:39

2025-12-11T09:39

крым

украина

общество

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149768063_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7d096b57e7afb2d4df2c159b5c1ba44b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Оставить Крым в покое и признать исторический выбор жителей полуострова призвал Владимира Зеленского глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко.Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев отметил, что в составе России Крым стремительно развивается. Тогда, как в составе Украины, у полуострова нет будущего."Теперь Украина - это лишь территория под внешним управлением", - подчеркнул Бондаренко.Как сообщалось ранее, слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются попыткой подготовить украинцев к следующим заявлениям – о неизбежном выводе украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о КрымеВ Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостровВ Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса

крым

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, общество, новости, россия