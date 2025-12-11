https://crimea.ria.ru/20251211/trampu-dali-sovet-v-krymu-1151564312.html

Трампу дали совет в Крыму

Трампу дали совет в Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Трампу дали совет в Крыму

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России, пишет РИА Новости.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о КрымеВ Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостровВ Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса

