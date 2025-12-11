Рейтинг@Mail.ru
Трампу дали совет в Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Трампу дали совет в Крыму
Трампу дали совет в Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Трампу дали совет в Крыму
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с
2025-12-11T07:46
2025-12-11T08:00
дональд трамп
крым
владимир константинов
мнения
россия
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России, пишет РИА Новости.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о КрымеВ Крыму ответили на слова Зеленского о невозможности вернуть полуостровВ Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
Трампу дали совет в Крыму

В Крыму пригласили Трампа оценить достижения после возвращения в Россию

07:46 11.12.2025 (обновлено: 08:00 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу не только оценить природную красоту полуострова, но и ознакомиться с достижениями региона в составе России, пишет РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ назвал Крым "сердцем и очень красивым", а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.

"У Трампа правильное восприятие. Как говорил Пабло Неруда, "Крым – это орден на груди планеты Земля!" Поэтому здорово, что Трамп подметил природную красоту полуострова. Но будет еще лучше, если Трамп узнает, как изменился Крым после возвращения в Россию, сколько сделали для того, чтобы выйти из украинской безнадеги", – подчеркнул Константинов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
