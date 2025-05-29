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Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин
Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин
Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T15:58
2025-05-29T15:58
2025-05-29T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь поддержала это решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из различных регионов страны в режиме видеоконференцсвязи.В ходе встречи глава государства пообщался с семьей Лукьяновых из Симферопольского района.Президент подчеркнул, что Россия только поддержала крымчан и севастопольцев в их стремлении вернуться в состав РФ.Российский лидер также отметил особый характер крымчан, который, по его словам, формировался столетиями.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории Что было бы с Крымом без воссоединения с РоссиейВ Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом
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владимир путин (политик), россия, новости, крым, новости крыма
Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин
Воссоединение Крыма с РФ произошло благодаря желанию крымчан вернуться на Родину – Путин
15:58 29.05.2025 (обновлено: 16:42 29.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь поддержала это решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из различных регионов страны в режиме видеоконференцсвязи.
В ходе встречи глава государства пообщался с семьей Лукьяновых из Симферопольского района.
"Все, что произошло, прежде всего, связано с позицией людей, которые там проживают. Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание и стремление людей вернуться на свою историческую Родину. Мы реализовывали именно стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по их (крымчан), по сути дела, решению", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия только поддержала крымчан и севастопольцев в их стремлении вернуться в состав РФ.
Российский лидер также отметил особый характер крымчан, который, по его словам, формировался столетиями.
"Хоть потери были колоссальными, во многие периоды в Крыму происходили очень непростые события, можно сказать, кровавые, и в XIX веке, в XX-м. Тем не менее, традиция этой земли передается из поколения в поколение", - сказал Путин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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