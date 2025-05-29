https://crimea.ria.ru/20250529/vozvraschenie-kryma-v-rossiyu-proizoshlo-blagodarya-stremleniyu-krymchan--putin-1146808452.html

Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин

Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T15:58

2025-05-29T15:58

2025-05-29T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь поддержала это решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из различных регионов страны в режиме видеоконференцсвязи.В ходе встречи глава государства пообщался с семьей Лукьяновых из Симферопольского района.Президент подчеркнул, что Россия только поддержала крымчан и севастопольцев в их стремлении вернуться в состав РФ.Российский лидер также отметил особый характер крымчан, который, по его словам, формировался столетиями.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории Что было бы с Крымом без воссоединения с РоссиейВ Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, крым, новости крыма