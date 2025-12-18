Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia

https://crimea.ria.ru/20251218/sud-estonii-otklonil-zhalobu-na-prigovor-sotrudnika-sputnik-meedia-1151799820.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, поданную по уголовному делу, по которому он был осужден.В январе Харьюский уездный суд Эстонии приговорил сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.В начале октября Терестал обращался в Таллинский окружной суд с просьбой отменить приговор и оправдать его. Защита журналиста требовала вынести оправдательное решение и взыскать с Эстонии расходы на юридическую помощь обвиняемого.Окружной суд Таллина оставил приговор без изменений.Sputnik Meedia был создан журналистами Sputnik Эстония, вынужденного закрыться в 2020 году из-за угрозы уголовного преследования со стороны местных властей. Мати-Дмитрий Терестал – сотрудник и супруг бывшего руководителя Sputnik Meedia Елены Черышевой, ныне руководителя регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, поданную по уголовному делу, по которому он был осужден.
"Госсуд Эстонии не принял жалобу по уголовному делу сотрудника эстонского портала Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала", – сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
В январе Харьюский уездный суд Эстонии приговорил сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.
В начале октября Терестал обращался в Таллинский окружной суд с просьбой отменить приговор и оправдать его. Защита журналиста требовала вынести оправдательное решение и взыскать с Эстонии расходы на юридическую помощь обвиняемого.
Окружной суд Таллина оставил приговор без изменений.
Sputnik Meedia был создан журналистами Sputnik Эстония, вынужденного закрыться в 2020 году из-за угрозы уголовного преследования со стороны местных властей. Мати-Дмитрий Терестал – сотрудник и супруг бывшего руководителя Sputnik Meedia Елены Черышевой, ныне руководителя регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
