Рейтинг@Mail.ru
Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/sud-estonii-otklonil-zhalobu-na-prigovor-sotrudnika-sputnik-meedia-1151799820.html
Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, поданную по уголовному делу, по которому он был осужден. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T19:23
2025-12-18T19:47
новости
эстония
суд
политика
sputnik
международная медиагруппа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151799535_6:0:587:327_1920x0_80_0_0_783d9558d734a1f3e4bc736ccbf93339.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, поданную по уголовному делу, по которому он был осужден.В январе Харьюский уездный суд Эстонии приговорил сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.В начале октября Терестал обращался в Таллинский окружной суд с просьбой отменить приговор и оправдать его. Защита журналиста требовала вынести оправдательное решение и взыскать с Эстонии расходы на юридическую помощь обвиняемого.Окружной суд Таллина оставил приговор без изменений.Sputnik Meedia был создан журналистами Sputnik Эстония, вынужденного закрыться в 2020 году из-за угрозы уголовного преследования со стороны местных властей. Мати-Дмитрий Терестал – сотрудник и супруг бывшего руководителя Sputnik Meedia Елены Черышевой, ныне руководителя регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
https://crimea.ria.ru/20251114/sotrudnik-sputnik-meedia-v-estonii-osporil-verdikt-o-narushenii-sanktsiy-1150931522.html
эстония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151799535_78:0:514:327_1920x0_80_0_0_a9c38fd1045db1b800f89a18c522afd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, эстония, суд, политика, sputnik, международная медиагруппа "россия сегодня"
Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia

Госсуд Эстонии не принял жалобу по уголовному делу сотрудника Sputnik Meedia Терестала

19:23 18.12.2025 (обновлено: 19:47 18.12.2025)
 
© РИА НовостиМати-Дмитрий Терестал и Елена Черышева
Мати-Дмитрий Терестал и Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, поданную по уголовному делу, по которому он был осужден.

"Госсуд Эстонии не принял жалобу по уголовному делу сотрудника эстонского портала Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала", – сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

В январе Харьюский уездный суд Эстонии приговорил сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.
В начале октября Терестал обращался в Таллинский окружной суд с просьбой отменить приговор и оправдать его. Защита журналиста требовала вынести оправдательное решение и взыскать с Эстонии расходы на юридическую помощь обвиняемого.
Окружной суд Таллина оставил приговор без изменений.
Sputnik Meedia был создан журналистами Sputnik Эстония, вынужденного закрыться в 2020 году из-за угрозы уголовного преследования со стороны местных властей. Мати-Дмитрий Терестал – сотрудник и супруг бывшего руководителя Sputnik Meedia Елены Черышевой, ныне руководителя регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии
Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека
Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
Студия радио Sputnik в Таллине. Архивное фото
14 ноября, 18:44
Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций"
 
НовостиЭстонияСудПолитикаSputnikМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32В Латвии арестовали русского историка и публициста Гущина
20:23Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом песка
20:109 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
19:45Когда достроят экотехнопарк в Белогорском районе Крыма
19:23Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia
19:15В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
19:07Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
18:52Россия и Белоруссия реализуют стратегическое сдерживание для обороны
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
Лента новостейМолния