https://crimea.ria.ru/20251218/sud-estonii-otklonil-zhalobu-na-prigovor-sotrudnika-sputnik-meedia-1151799820.html

Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia

Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Суд Эстонии отклонил жалобу на приговор сотрудника Sputnik Meedia

Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, поданную по уголовному делу, по которому он был осужден. РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T19:23

2025-12-18T19:23

2025-12-18T19:47

новости

эстония

суд

политика

sputnik

международная медиагруппа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151799535_6:0:587:327_1920x0_80_0_0_783d9558d734a1f3e4bc736ccbf93339.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Госсуд Эстонии отклонил жалобу сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Тересталя, поданную по уголовному делу, по которому он был осужден.В январе Харьюский уездный суд Эстонии приговорил сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.В начале октября Терестал обращался в Таллинский окружной суд с просьбой отменить приговор и оправдать его. Защита журналиста требовала вынести оправдательное решение и взыскать с Эстонии расходы на юридическую помощь обвиняемого.Окружной суд Таллина оставил приговор без изменений.Sputnik Meedia был создан журналистами Sputnik Эстония, вынужденного закрыться в 2020 году из-за угрозы уголовного преследования со стороны местных властей. Мати-Дмитрий Терестал – сотрудник и супруг бывшего руководителя Sputnik Meedia Елены Черышевой, ныне руководителя регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российскую журналистку ВГТРК объявили персоной нон грата в Латвии Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение

https://crimea.ria.ru/20251114/sotrudnik-sputnik-meedia-v-estonii-osporil-verdikt-o-narushenii-sanktsiy-1150931522.html

эстония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, эстония, суд, политика, sputnik, международная медиагруппа "россия сегодня"