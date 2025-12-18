https://crimea.ria.ru/20251218/lukashenko-zayavil-o-gotovnosti-armii-rossii-priyti-na-pomosch-belarusi-1151798432.html
Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
В случае агрессии против Беларуси, на помощь Минску из России прибудут десятки тысяч военных ВС РФ. Об этом, обращаясь с посланием к народу и парламенту... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В случае агрессии против Беларуси, на помощь Минску из России прибудут десятки тысяч военных ВС РФ. Об этом, обращаясь с посланием к народу и парламенту республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, первой на агрессию ответит Беларусь, которую тут же "вторым эшелоном" поддержит Российская Федерация.Белорусский лидер подчеркнул, что Россия для Белоруссии – это святое и это опора сохранения независимости республики, и обе страны "всегда должны быть вместе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - ЛукашенкоОткуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил ЛукашенкоЧто стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
