Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
В случае агрессии против Беларуси, на помощь Минску из России прибудут десятки тысяч военных ВС РФ. Об этом, обращаясь с посланием к народу и парламенту... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T18:42
2025-12-18T18:42
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В случае агрессии против Беларуси, на помощь Минску из России прибудут десятки тысяч военных ВС РФ. Об этом, обращаясь с посланием к народу и парламенту республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, первой на агрессию ответит Беларусь, которую тут же "вторым эшелоном" поддержит Российская Федерация.Белорусский лидер подчеркнул, что Россия для Белоруссии – это святое и это опора сохранения независимости республики, и обе страны "всегда должны быть вместе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - ЛукашенкоОткуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил ЛукашенкоЧто стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
белоруссия
россия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости
Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси

Лукашенко заявил о готовности армии РФ прийти на помощь Беларуси в случае агрессии

18:42 18.12.2025
 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В случае агрессии против Беларуси, на помощь Минску из России прибудут десятки тысяч военных ВС РФ. Об этом, обращаясь с посланием к народу и парламенту республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, первой на агрессию ответит Беларусь, которую тут же "вторым эшелоном" поддержит Российская Федерация.
"В случае обострения конфликта, прописано, что вооруженные силы – несколько десятков тысяч человек на западе России, – которые немедленно, вторым эшелоном включаются в военную борьбу", – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что Россия для Белоруссии – это святое и это опора сохранения независимости республики, и обе страны "всегда должны быть вместе".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко
Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
 
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияПолитикаНовости
 
