США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.По его словам, "если речь идет о членстве Украины в НАТО, то это элемент принципиальный и практический".Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее в интервью украинским СМИ признался в осознании того, что США не видят Украину в НАТО.Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США публично исключили вступление Украины в НАТОПостпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на УкраинеКаллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
