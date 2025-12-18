Рейтинг@Mail.ru
США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО - РИА Новости Крым, 18.12.2025
США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО - РИА Новости Крым, 18.12.2025
США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.По его словам, "если речь идет о членстве Украины в НАТО, то это элемент принципиальный и практический".Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее в интервью украинским СМИ признался в осознании того, что США не видят Украину в НАТО.Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.
США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.
По его словам, "если речь идет о членстве Украины в НАТО, то это элемент принципиальный и практический".

"Принципиальный элемент в том, что любая страна в евроатлантическом регионе может иметь намерения вступить в НАТО. Практический вопрос говорит о том, что несколько членов Союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны как США, Словакия, Венгрия", - сказал Рютте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее в интервью украинским СМИ признался в осознании того, что США не видят Украину в НАТО.
Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.
