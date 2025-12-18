Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября 15-летняя Арина умерла сегодня в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций. После стабилизации состояния пострадавшую смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром 6 декабря спецборт прибыл в столицу.Он подчеркнул, что подобные атаки – целенаправленный террор, не имеющий военного смысла. Цель противника – запугать и причинить боль мирному населению."Те, кто отдает и исполняет эти приказы, – настоящие террористы, нелюди, для которых не существует ничего святого. Вечная память погибшей. Мы никогда не забудем. Сил и мужества всем нам", – заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
атаки всу, атаки всу на крым, михаил развожаев, севастополь, срочные новости крыма, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка умерла в больнице

Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя Арина умерла в больнице в Москве

17:15 18.12.2025 (обновлено: 17:23 18.12.2025)
 
© Фото: pexels.comКоридор больницы
Коридор больницы
© Фото: pexels.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября 15-летняя Арина умерла сегодня в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе 15-летняя Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Девочке провели ряд сложнейших операций. После стабилизации состояния пострадавшую смогли отправить в Москву бортом МЧС России с опытной командой врачей и медсестер Федерального центра медицины катастроф и реанимобилем на борту. Утром 6 декабря спецборт прибыл в столицу.
"Это невыносимая боль для всех нас. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей. Нет слов, чтобы выразить горечь этой утраты. Севастополь сегодня скорбит вместе с вами", – написал Развожаев.
Он подчеркнул, что подобные атаки – целенаправленный террор, не имеющий военного смысла. Цель противника – запугать и причинить боль мирному населению.
"Те, кто отдает и исполняет эти приказы, – настоящие террористы, нелюди, для которых не существует ничего святого. Вечная память погибшей. Мы никогда не забудем. Сил и мужества всем нам", – заключил губернатор.
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевСевастопольСрочные новости КрымаНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
