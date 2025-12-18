https://crimea.ria.ru/20251218/smertelnoe-dtp-pod-rostovom-bmw-vyletel-navstrechu-fure-i-sgorel-1151795838.html
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области - водитель BMW выехал на встречную полосу врезался в фуру и погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:23
2025-12-18T17:23
2025-12-18T17:23
дтп в крыму и севастополе
ростовская область
происшествия
госавтоинспекция ростовской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151795446_0:9:781:448_1920x0_80_0_0_3872f63abab181c7a3567978591671f0.jpg
Шпигельное название Смертельное ДТП произошло в Ростовской области - водитель BMW выехал на встречную полосу врезался в фуру и погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла днем в четверг на автодороге "Азов-Староминская". Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения (где это запрещено) и столкнулся с движущимся навстречу грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом.По информации ведомства, 35-летний водитель легковушки погиб на месте, 48-летний водитель фуры доставлен в больницу с травмами.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Как сообщалось ранее, два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедисткуМотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151795446_87:0:695:456_1920x0_80_0_0_acd027d1d8a84c2c31a4b0b891ad9744.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, ростовская область, происшествия, госавтоинспекция ростовской области, новости
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
В Ростовской области BMW врезался в фуру и сгорел