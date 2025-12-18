https://crimea.ria.ru/20251218/smertelnoe-dtp-pod-rostovom-bmw-vyletel-navstrechu-fure-i-sgorel-1151795838.html

Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области - водитель BMW выехал на встречную полосу врезался в фуру и погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла днем в четверг на автодороге "Азов-Староминская". Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения (где это запрещено) и столкнулся с движущимся навстречу грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом.По информации ведомства, 35-летний водитель легковушки погиб на месте, 48-летний водитель фуры доставлен в больницу с травмами.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Как сообщалось ранее, два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае.

