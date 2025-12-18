Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области - водитель BMW выехал на встречную полосу врезался в фуру и погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:23
2025-12-18T17:23
дтп в крыму и севастополе
ростовская область
происшествия
госавтоинспекция ростовской области
новости
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области - водитель BMW выехал на встречную полосу врезался в фуру и погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла днем в четверг на автодороге "Азов-Староминская". Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения (где это запрещено) и столкнулся с движущимся навстречу грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом.

По информации ведомства, 35-летний водитель легковушки погиб на месте, 48-летний водитель фуры доставлен в больницу с травмами.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае.
дтп в крыму и севастополе, ростовская область, происшествия, госавтоинспекция ростовской области, новости
Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел

В Ростовской области BMW врезался в фуру и сгорел

17:23 18.12.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области BMW врезался в фуру и сгорел
В Ростовской области BMW врезался в фуру и сгорел
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Шпигельное название Смертельное ДТП произошло в Ростовской области - водитель BMW выехал на встречную полосу врезался в фуру и погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла днем в четверг на автодороге "Азов-Староминская". Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения (где это запрещено) и столкнулся с движущимся навстречу грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом.

"После столкновения произошло возгорание автомобиля BMW, автомобиль Iveco от столкновения по инерции продолжил движение с последующим наездом на барьерное ограждение", - рассказали в ГАИ.

© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области BMW врезался в фуру и сгорел
В Ростовской области BMW врезался в фуру и сгорел
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
По информации ведомства, 35-летний водитель легковушки погиб на месте, 48-летний водитель фуры доставлен в больницу с травмами.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщалось ранее, два человека погибли и четверо получили ранения в столкновении двух легковушек и грузовика на трассе в Краснодарском крае.
ДТП в Крыму и СевастополеРостовская областьПроисшествияГосавтоинспекция Ростовской областиНовости
 
