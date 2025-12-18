https://crimea.ria.ru/20251218/vsu-poteryali-na-kurskom-napravlenii-bolee-76-tysyach-boevikov--gerasimov-1151796916.html

ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На курском направлении украинская армия теряет наиболее подготовленных бойцов, включая иностранных наемников. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.Он отметил, что ежемесячно на Украине дезертируют более 160 тысяч военнослужащих, а количество мобилизуемых снизилось с 28 тысяч до 14 тысяч.Ранее сообщалось, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов

