Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/vsu-poteryali-na-kurskom-napravlenii-bolee-76-tysyach-boevikov--gerasimov-1151796916.html
ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
На курском направлении украинская армия теряет наиболее подготовленных бойцов, включая иностранных наемников. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:35
2025-12-18T17:45
новости сво
валерий герасимов
министерство обороны рф
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_0:121:1182:786_1920x0_80_0_0_68d8689e657537d476ba5bf88370f3b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На курском направлении украинская армия теряет наиболее подготовленных бойцов, включая иностранных наемников. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.Он отметил, что ежемесячно на Украине дезертируют более 160 тысяч военнослужащих, а количество мобилизуемых снизилось с 28 тысяч до 14 тысяч.Ранее сообщалось, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135220374_44:0:1180:852_1920x0_80_0_0_577eca0963333df14eaf9c2cc210e3ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, валерий герасимов, министерство обороны рф, потери всу , новости
ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов

ВСУ потеряли десятки тысяч подготовленных военных на Курском направлении – Герасимов

17:35 18.12.2025 (обновлено: 17:45 18.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На курском направлении украинская армия теряет наиболее подготовленных бойцов, включая иностранных наемников. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.
"Потери соединений и воинских частей киевского режима на курском направлении составили более 76 тысяч человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников", - сказал Герасимов.
Он отметил, что ежемесячно на Украине дезертируют более 160 тысяч военнослужащих, а количество мобилизуемых снизилось с 28 тысяч до 14 тысяч.
Ранее сообщалось, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
СВО скоро закончится – прогноз эксперта
Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
 
Новости СВОВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
17:15Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка умерла в больнице
17:12ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск
17:06Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей
16:44В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
16:36Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России
16:12Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
16:03Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
15:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
Лента новостейМолния