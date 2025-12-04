Рейтинг@Mail.ru
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/chislo-dezertirov-vsu-prevysilo-chislennost-ukrainskoy-armii-do-2022-goda-1151405802.html
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
В ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T14:09
2025-12-04T14:09
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
дезертирство в всу
в мире
александр сырский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd7e6745e7e39170785bd56260189f04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку. Такое заявление в четверг сделала депутат верховной рады Марьяна Безуглая.По ее словам, "воюет меньшинство", еще "меньше - воюют идейно", потому что люди не доверяют системе и думают, что их "отправляют на смерть за косой взгляд" или за пост в соцсетях.Численность украинских войск до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинские СМИ со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщали, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
https://crimea.ria.ru/20251008/na-ukraine-zaveli-pochti-trista-tysyach-ugolovnykh-del-o-dezertirstve-1150056443.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085859_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_165eeb4c39485b92e78c41738b492e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , дезертирство в всу, в мире, александр сырский, новости
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года

На Украине количество дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года– депутат Рады

14:09 04.12.2025
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФорма ВСУ. Архивное фото
Форма ВСУ. Архивное фото
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку. Такое заявление в четверг сделала депутат верховной рады Марьяна Безуглая.
"Количество отказников, СОЧ (военнослужащих, самовольно оставивших часть, дезертиров - ред.) превысила численность нашей армии до февраля 2022 года", - заявила Безуглая в ходе выступления в украинском парламенте, запись которого она выложила в своем Telegram-канале.
По ее словам, "воюет меньшинство", еще "меньше - воюют идейно", потому что люди не доверяют системе и думают, что их "отправляют на смерть за косой взгляд" или за пост в соцсетях.

"Нам нужна воинская реформа, чтобы вырваться из замкнутого круга и не превратиться в хоспис. (Главком ВСУ Александр) Сырский должен уйти в отставку", - заявила она, отметив, что командование армии на себя должны взять новые люди.

Численность украинских войск до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинские СМИ со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщали, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
СВО скоро закончится – прогноз эксперта
Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
Потери ВСУ
8 октября, 18:54
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
 
УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДезертирство в ВСУВ миреАлександр СырскийНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:40Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
14:15Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
14:09Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
13:58Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
13:51Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
13:41ВСУ атакуют Севастополь - сбиты две воздушные цели
13:32Двое погибших и раненая пенсионерка - БПЛА атаковал машину на Херсонщине
13:26В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:22Херсонская ТЭЦ остановила работу после серии взрывов
13:12Новости СВО: Вооруженные силы России громят ВСУ на всех фронтах
13:01В Севастополе закрыли рейд
12:43В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
12:36Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
12:21Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:13Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
11:58Крымчанин пытался зарубить знакомого топором и получил срок
11:48Неудачная сделка: крымчанка заплатила 45 тысяч за продажу своей же шубы
11:41Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
11:26Солнечную тропу в Ялте оборудовали новыми видовыми скамейками
Лента новостейМолния