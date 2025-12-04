https://crimea.ria.ru/20251204/chislo-dezertirov-vsu-prevysilo-chislennost-ukrainskoy-armii-do-2022-goda-1151405802.html
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
В ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T14:09
2025-12-04T14:09
2025-12-04T14:09
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
дезертирство в всу
в мире
александр сырский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd7e6745e7e39170785bd56260189f04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку. Такое заявление в четверг сделала депутат верховной рады Марьяна Безуглая.По ее словам, "воюет меньшинство", еще "меньше - воюют идейно", потому что люди не доверяют системе и думают, что их "отправляют на смерть за косой взгляд" или за пост в соцсетях.Численность украинских войск до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинские СМИ со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщали, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
https://crimea.ria.ru/20251008/na-ukraine-zaveli-pochti-trista-tysyach-ugolovnykh-del-o-dezertirstve-1150056443.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123085859_350:0:1790:1080_1920x0_80_0_0_165eeb4c39485b92e78c41738b492e54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , дезертирство в всу, в мире, александр сырский, новости
Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
На Украине количество дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года– депутат Рады