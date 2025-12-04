https://crimea.ria.ru/20251204/chislo-dezertirov-vsu-prevysilo-chislennost-ukrainskoy-armii-do-2022-goda-1151405802.html

Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку. Такое заявление в четверг сделала депутат верховной рады Марьяна Безуглая.По ее словам, "воюет меньшинство", еще "меньше - воюют идейно", потому что люди не доверяют системе и думают, что их "отправляют на смерть за косой взгляд" или за пост в соцсетях.Численность украинских войск до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинские СМИ со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщали, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов

