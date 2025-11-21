https://crimea.ria.ru/20251121/etot-god-dovel-vsu-do-iznemozheniya----nachalnik-genshtaba-andrey-gnatov-1151093795.html

Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов

Текущий год истощил украинскую армию до предела. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.11.2025

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Текущий год истощил украинскую армию до предела. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает РИА Новости.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации.Киевский режим в последнее время столкнулся с серьезной нехваткой солдат, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦКНа Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирствеДепутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими

