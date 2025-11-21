Рейтинг@Mail.ru
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
Текущий год истощил украинскую армию до предела. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Текущий год истощил украинскую армию до предела. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает РИА Новости.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации.Киевский режим в последнее время столкнулся с серьезной нехваткой солдат, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов

Глава Генштаба ВСУ Гнатов: этот год довел армию Украины до изнеможения

17:03 21.11.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Текущий год истощил украинскую армию до предела. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает РИА Новости.
"Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения", — сказал он в интервью немецким СМИ.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих с начала спецоперации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с серьезной нехваткой солдат, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
 
УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиНовости СВО
 
