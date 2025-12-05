https://crimea.ria.ru/20251205/teplo-medlenno-ukhodit-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1151408909.html

Тепло медленно уходит: погода в Крыму в пятницу

Тепло медленно уходит: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Тепло медленно уходит: погода в Крыму в пятницу

05.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9-14 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем 12...14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем от +7 до +13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

