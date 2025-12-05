https://crimea.ria.ru/20251205/teplo-medlenno-ukhodit-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1151408909.html
Тепло медленно уходит: погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается сухая, но ветреная погода благодаря влиянию Азиатского антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный: 9-14 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +8…+13 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9-14 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем 12...14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем от +7 до +13.
