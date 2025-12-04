https://crimea.ria.ru/20251204/sevastopolskiy-teatr-prezentoval-spektakl-v-mariinke-1151404511.html
Севастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный спектакль "Алеко" Севастопольского государственного театра оперы и балета. Режиссером выступил его художественный руководитель Ильдар Абдразаков. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он напомнил, что здание Севастопольского театра оперы и балета на мысе Хрустальны все еще на стадии строительства, однако учреждение уже достойно презентует себя на лучших сценах страны. По его мнению, такие гастроли не только свидетельствуют о признании артистов, но и показывают, что Севастополь - часть большой культурной семьи России.
"Главные партии исполнили: Ильдар Абдразаков, Валерия Лебедева, Кирилл Белов, Алексей Тихомиров, Юлия Шаварина. Спектакль прошел при участии Хора Государственной академической хоровой капеллы имени А.А. Юрлова. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев", – рассказал Развожаев в своем ТГ-канале.
Он напомнил, что здание Севастопольского театра оперы и балета на мысе Хрустальный - на стадии строительства, однако учреждение уже достойно презентует себя на лучших сценах страны. По его мнению, такие гастроли не только свидетельствуют о признании артистов, но и показывают, что Севастополь - часть большой культурной семьи России.
"Создание театра оперы и балета в Севастополе - это шаг в будущее, который позволит нам не только сохранить, но и приумножить культурные традиции нашего города. Мы стремимся сделать Севастополь центром культурной жизни, местом, где искусство будет вдохновлять и объединять людей", – подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось
, что возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы ведутся круглосуточно и без выходных.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.
Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн
рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.
