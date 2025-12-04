https://crimea.ria.ru/20251204/sevastopolskiy-teatr-prezentoval-spektakl-v-mariinke-1151404511.html

Севастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке

04.12.2025

Севастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке

На новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный спектакль "Алеко" Севастопольского государственного театра оперы и балета...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. На новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный спектакль "Алеко" Севастопольского государственного театра оперы и балета. Режиссером выступил его художественный руководитель Ильдар Абдразаков. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он напомнил, что здание Севастопольского театра оперы и балета на мысе Хрустальны все еще на стадии строительства, однако учреждение уже достойно презентует себя на лучших сценах страны. По его мнению, такие гастроли не только свидетельствуют о признании артистов, но и показывают, что Севастополь - часть большой культурной семьи России.Он напомнил, что здание Севастопольского театра оперы и балета на мысе Хрустальный - на стадии строительства, однако учреждение уже достойно презентует себя на лучших сценах страны. По его мнению, такие гастроли не только свидетельствуют о признании артистов, но и показывают, что Севастополь - часть большой культурной семьи России.Ранее сообщалось, что возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе продолжается, работы ведутся круглосуточно и без выходных.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из РоссииКак будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТОПьесы на лезгинском и ногайском: в Крыму стартовал фестиваль нацтеатров

