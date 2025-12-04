Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе собрали двойной урожай яблок - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/v-sevastopole-sobrali-dvoynoy-urozhay-yablok-1151401821.html
В Севастополе собрали двойной урожай яблок
В Севастополе собрали двойной урожай яблок - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Севастополе собрали двойной урожай яблок
Севастопольские аграрии собрали почти 1300 тонн яблок, что больше прошлогоднего урожая вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T21:23
2025-12-04T21:23
севастополь
урожай
урожай в крыму
правительство севастополя
сельское хозяйство
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139910541_18:0:1902:1060_1920x0_80_0_0_0004108522d9b381bdb8f943f3313859.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии собрали почти 1300 тонн яблок, что больше прошлогоднего урожая вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.В правительстве отметили, что такому росту урожая, в том числе, способствовала комплексная господдержка на закладку и уход за садами, которая составила 13,5 миллиона рублей. На указанную сумму садоводы провели обрезку, закупили удобрения и защитили деревья от болезней и вредителей, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод. Урожай винограда в Севастополе в этом году составил 21 тысячу тонн, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейВ Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139910541_254:0:1667:1060_1920x0_80_0_0_632fd5103b4f05d41a43741581e9e140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, урожай, урожай в крыму, правительство севастополя, сельское хозяйство, новости севастополя
В Севастополе собрали двойной урожай яблок

В Севастополе собрали почти 1300 тонн яблок – урожай вдвое больше прошлогоднего

21:23 04.12.2025
 
© РИА Новости КрымУборка яблок
Уборка яблок - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии собрали почти 1300 тонн яблок, что больше прошлогоднего урожая вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Почти 1300 тонн яблок собрали в Севастополе в этом году. Годом ранее собрали 589 тонн — показатель вырос в два раза", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что такому росту урожая, в том числе, способствовала комплексная господдержка на закладку и уход за садами, которая составила 13,5 миллиона рублей. На указанную сумму садоводы провели обрезку, закупили удобрения и защитили деревья от болезней и вредителей, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод.
Урожай винограда в Севастополе в этом году составил 21 тысячу тонн, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
 
СевастопольУрожайУрожай в КрымуПравительство СевастополяСельское хозяйствоНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
21:23В Севастополе собрали двойной урожай яблок
21:07В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
20:47С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
20:26Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем
20:23Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
20:02Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева
19:43Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
19:35Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
19:27Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
19:04Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО
18:55В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
18:28Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
17:34Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
17:22На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
17:08Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
17:04Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
16:46Новая школа под Симферополем откроется до конца года
Лента новостейМолния