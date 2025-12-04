https://crimea.ria.ru/20251204/v-sevastopole-sobrali-dvoynoy-urozhay-yablok-1151401821.html

В Севастополе собрали двойной урожай яблок

В Севастополе собрали двойной урожай яблок - РИА Новости Крым, 04.12.2025

В Севастополе собрали двойной урожай яблок

Севастопольские аграрии собрали почти 1300 тонн яблок, что больше прошлогоднего урожая вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии собрали почти 1300 тонн яблок, что больше прошлогоднего урожая вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.В правительстве отметили, что такому росту урожая, в том числе, способствовала комплексная господдержка на закладку и уход за садами, которая составила 13,5 миллиона рублей. На указанную сумму садоводы провели обрезку, закупили удобрения и защитили деревья от болезней и вредителей, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод. Урожай винограда в Севастополе в этом году составил 21 тысячу тонн, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублейВ Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников

