Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду" - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
2025-12-04T22:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу и выстроятся в парад планет, кульминация которого произойдет 22 января. Как сообщили в четверг Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, планеты уже сейчас начинают приближаться к светилу и в следующий раз такое произойдет только через четыре десятилетия.Первой, два дня назад, на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов.По данным ученых, на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца все три планеты окажутся 22 января, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждатьРоскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на КрымКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу и выстроятся в парад планет, кульминация которого произойдет 22 января. Как сообщили в четверг Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, планеты уже сейчас начинают приближаться к светилу и в следующий раз такое произойдет только через четыре десятилетия.
"Все три планеты, ближайшие к Солнцу – Меркурий, Венера и Марс – сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года", – сказано в сообщении.
Первой, два дня назад, на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов.
"В канун Рождества – 6 января – Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. В этот же момент в окрестностях Солнца появится и третья планета — Меркурий, которая как раз сейчас совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце на небе", – анонсируют в Лаборатории.
По данным ученых, на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца все три планеты окажутся 22 января, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать
Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
 
