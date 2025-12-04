https://crimea.ria.ru/20251204/solnechnyy-parad-planet-zazhzhet-na-nebe-vifleemskuyu-zvezdu-1151402152.html
Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду" - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу и выстроятся в парад планет, кульминация которого произойдет 22 января. Как сообщили в четверг Лаборатории... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T22:22
2025-12-04T22:22
2025-12-04T22:22
солнце
космос
парад планет
институт солнечно-земной физики
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу и выстроятся в парад планет, кульминация которого произойдет 22 января. Как сообщили в четверг Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, планеты уже сейчас начинают приближаться к светилу и в следующий раз такое произойдет только через четыре десятилетия.Первой, два дня назад, на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов.По данным ученых, на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца все три планеты окажутся 22 января, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.
космос
солнце, космос, парад планет, институт солнечно-земной физики, новости
Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
На небе формируется солнечный парад планет – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу и выстроятся в парад планет, кульминация которого произойдет 22 января. Как сообщили в четверг Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, планеты уже сейчас начинают приближаться к светилу и в следующий раз такое произойдет только через четыре десятилетия.
"Все три планеты, ближайшие к Солнцу – Меркурий, Венера и Марс – сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года", – сказано в сообщении.
Первой, два дня назад, на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов.
"В канун Рождества – 6 января – Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. В этот же момент в окрестностях Солнца появится и третья планета — Меркурий, которая как раз сейчас совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце на небе", – анонсируют в Лаборатории.
По данным ученых, на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца все три планеты окажутся 22 января, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.
