Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T19:43
2025-12-04T19:43
2025-12-04T19:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, заявили в ведомстве.SnapChat - американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.Там добавили, что зарубежный мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей", а также совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
В России заблокировали SnapChat