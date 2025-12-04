Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T19:43
2025-12-04T19:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, заявили в ведомстве.SnapChat - американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.Там добавили, что зарубежный мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей", а также совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России

19:43 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей, заявили в ведомстве.
SnapChat - американское мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность площадки заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.

"В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года", - сообщили в Роскомнадзоре.

Там добавили, что зарубежный мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей", а также совершения мошеннических и иных преступлений против россиян.
