В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа
В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа
04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Продолжительность комендантского часа в Запорожской области увеличена на один час. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области действовал с 23:00 до 05:00, то есть с 5 декабря его продолжительность увеличивается на час.Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями, уточнил глава региона.
В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа
В Запорожской области длительность комендантского часа увеличили на один час
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Продолжительность комендантского часа в Запорожской области увеличена на один час. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"С 5 декабря 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22:00 до 05:00", – написал он в своем Telegram-канале.
С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области действовал с 23:00 до 05:00, то есть с 5 декабря его продолжительность увеличивается на час.
Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями, уточнил глава региона.
