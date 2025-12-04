https://crimea.ria.ru/20251204/v-zaporozhskoy-oblasti-uvelichili-dlitelnost-komendantskogo-chasa-1151421224.html

В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа

В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа - РИА Новости Крым, 04.12.2025

В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа

Продолжительность комендантского часа в Запорожской области увеличена на один час. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T22:55

2025-12-04T22:55

2025-12-04T22:55

евгений балицкий

запорожская область

новости

безопасность

комендантский час

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/52/1118395211_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_a2fe0e386d02c290716a8d6ea9cdb623.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Продолжительность комендантского часа в Запорожской области увеличена на один час. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области действовал с 23:00 до 05:00, то есть с 5 декабря его продолжительность увеличивается на час.Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями, уточнил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, безопасность, комендантский час