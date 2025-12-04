https://crimea.ria.ru/20251204/ataka-vsu-na-krym-sbity-tri-bespilotnika-nad-poluostrovom-i-chernym-morem-1151419775.html
Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем
Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем
2025-12-04T20:26
2025-12-04T20:26
2025-12-04T20:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ."В период с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что из пяти беспилотников – два были ликвидированы над акваторией Черного моря и один над территорией Крыма. Также два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.В полдень стало известно, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря.Днем в четверг сообщалось, что в Севастополе работало ПВО, были уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. По информации губернатора Михаила Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – ПутинВзрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
