https://crimea.ria.ru/20251204/ataka-vsu-na-krym-sbity-tri-bespilotnika-nad-poluostrovom-i-chernym-morem-1151419775.html

Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем

Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем

Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T20:26

2025-12-04T20:26

2025-12-04T20:40

министерство обороны рф

крым

атаки всу на крым

черное море

новости крыма

срочные новости крыма

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ."В период с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что из пяти беспилотников – два были ликвидированы над акваторией Черного моря и один над территорией Крыма. Также два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.В полдень стало известно, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря.Днем в четверг сообщалось, что в Севастополе работало ПВО, были уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. По информации губернатора Михаила Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремРоссия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – ПутинВзрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, черное море, новости крыма, срочные новости крыма, всу (вооруженные силы украины)