Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем
Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T20:26
2025-12-04T20:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ."В период с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что из пяти беспилотников – два были ликвидированы над акваторией Черного моря и один над территорией Крыма. Также два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.В полдень стало известно, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря.Днем в четверг сообщалось, что в Севастополе работало ПВО, были уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. По информации губернатора Михаила Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем

ПВО сбила три беспилотника над Крымом и Черным морем

20:26 04.12.2025 (обновлено: 20:40 04.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ.
"В период с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что из пяти беспилотников – два были ликвидированы над акваторией Черного моря и один над территорией Крыма. Также два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.
В полдень стало известно, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря.
Днем в четверг сообщалось, что в Севастополе работало ПВО, были уничтожены две воздушные цели на Северной стороне. По информации губернатора Михаила Развожаева, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:

22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
Взрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
 
