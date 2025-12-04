Рейтинг@Mail.ru
С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/s-zhiteley-kryma-vzymayut-nalogovye-dolgi--v-sude-11-tysyach-zayavleniy-1151398206.html
С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений - РИА Новости Крым, 04.12.2025
С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
За 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила 11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T20:47
2025-12-04T20:47
крым
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
общество
суд
долги
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118990577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b45de1f829f2eeba86e86237f7fbdaac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. За 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила 11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через суд. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС республики.В ведомстве пояснили, что взыскание задолженности за счет имущества – крайняя мера. Процесс начинается с направления физлицу требования об уплате налогов. В течение 8 дней необходимо погасить образовавшуюся задолженность. В противном случае, через пол года принимается решение о принудительном взыскании задолженности во внесудебном порядке.В ведомстве рассказали, что житель Алушты вовремя не погасил долг в размере 11 миллионов рублей, который появился из-за неуплаты НДФЛ и имущественных налогов.С 1 ноября 2025 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые вводят новые правила взыскания задолженности с физических лиц во внесудебном порядке. Теперь налоговые органы вправе взыскать налоговую задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспортДень открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налоговС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118990577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeda8519b23e10a966c51aa413e59956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество, суд, долги, новости крыма
С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений

В 2025 году налоговая Крыма направила 11,5 тысяч заявлений о взыскании долгов через суд

20:47 04.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. За 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила 11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через суд. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС республики.

"За 10 месяцев 2025 года налоговыми органами Республики Крым направлено в судебные органы более 11,5 тысяч заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности с физических лиц за счет имущества должника на сумму 451,6 млн рублей. Сумма погашения задолженности составила 350,6 млн рублей", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что взыскание задолженности за счет имущества – крайняя мера. Процесс начинается с направления физлицу требования об уплате налогов. В течение 8 дней необходимо погасить образовавшуюся задолженность. В противном случае, через пол года принимается решение о принудительном взыскании задолженности во внесудебном порядке.
В ведомстве рассказали, что житель Алушты вовремя не погасил долг в размере 11 миллионов рублей, который появился из-за неуплаты НДФЛ и имущественных налогов.
"Отсутствие реакции на направляемые в установленные сроки требования довело дело до судебного производства. На принадлежащее должнику имущество (автомобиль, земельный участок и жилой дом) был наложен арест, начата процедура реализации. Гражданин не стал дожидаться результатов торгов и погасил налоговую задолженность в полном объеме", – отметили в налоговой.
С 1 ноября 2025 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые вводят новые правила взыскания задолженности с физических лиц во внесудебном порядке. Теперь налоговые органы вправе взыскать налоговую задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов
С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
 
КрымНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)ОбществоСудДолгиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
21:23В Севастополе собрали двойной урожай яблок
21:07В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
20:47С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
20:26Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем
20:23Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
20:02Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева
19:43Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
19:35Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
19:27Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
19:04Симферополь начали украшать к Новому году - ФОТО
18:55В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
18:28Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
17:34Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
17:22На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
17:08Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
17:04Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
16:46Новая школа под Симферополем откроется до конца года
Лента новостейМолния