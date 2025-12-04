С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
В 2025 году налоговая Крыма направила 11,5 тысяч заявлений о взыскании долгов через суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. За 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила 11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через суд. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС республики.
"За 10 месяцев 2025 года налоговыми органами Республики Крым направлено в судебные органы более 11,5 тысяч заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности с физических лиц за счет имущества должника на сумму 451,6 млн рублей. Сумма погашения задолженности составила 350,6 млн рублей", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что взыскание задолженности за счет имущества – крайняя мера. Процесс начинается с направления физлицу требования об уплате налогов. В течение 8 дней необходимо погасить образовавшуюся задолженность. В противном случае, через пол года принимается решение о принудительном взыскании задолженности во внесудебном порядке.
В ведомстве рассказали, что житель Алушты вовремя не погасил долг в размере 11 миллионов рублей, который появился из-за неуплаты НДФЛ и имущественных налогов.
"Отсутствие реакции на направляемые в установленные сроки требования довело дело до судебного производства. На принадлежащее должнику имущество (автомобиль, земельный участок и жилой дом) был наложен арест, начата процедура реализации. Гражданин не стал дожидаться результатов торгов и погасил налоговую задолженность в полном объеме", – отметили в налоговой.
С 1 ноября 2025 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые вводят новые правила взыскания задолженности с физических лиц во внесудебном порядке. Теперь налоговые органы вправе взыскать налоговую задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате.
