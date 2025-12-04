https://crimea.ria.ru/20251204/s-zhiteley-kryma-vzymayut-nalogovye-dolgi--v-sude-11-tysyach-zayavleniy-1151398206.html

С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений

С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений - РИА Новости Крым, 04.12.2025

С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений

За 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила 11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через... РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04T20:47

2025-12-04T20:47

2025-12-04T20:47

крым

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

общество

суд

долги

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118990577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b45de1f829f2eeba86e86237f7fbdaac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. За 10 месяцев налоговая инспекция Республики Крым направила 11,5 тысяч заявлений на сумму более 450 млн рублей о взыскании долгов с жителей республики через суд. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС республики.В ведомстве пояснили, что взыскание задолженности за счет имущества – крайняя мера. Процесс начинается с направления физлицу требования об уплате налогов. В течение 8 дней необходимо погасить образовавшуюся задолженность. В противном случае, через пол года принимается решение о принудительном взыскании задолженности во внесудебном порядке.В ведомстве рассказали, что житель Алушты вовремя не погасил долг в размере 11 миллионов рублей, который появился из-за неуплаты НДФЛ и имущественных налогов.С 1 ноября 2025 года вступили в силу изменения налогового законодательства, которые вводят новые правила взыскания задолженности с физических лиц во внесудебном порядке. Теперь налоговые органы вправе взыскать налоговую задолженность без судебного решения в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, и гражданин не исполнил требование об уплате.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспортДень открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налоговС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), общество, суд, долги, новости крыма