https://crimea.ria.ru/20251008/s-1-noyabrya-s-rossiyan-nachnut-vzyskivat-dolgi-bez-suda-po-resheniyu-fns-1150040335.html

С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС

С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС - РИА Новости Крым, 08.10.2025

С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС

С 1 ноября 2025 года в России вступят в силу новые правила взыскания долгов с физических лиц. Отдельные виды задолженностей можно будет взыскивать без обращения РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T10:19

2025-10-08T10:19

2025-10-08T10:11

россия

долги

федеральная налоговая служба (фнс)

налоги

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753efc28e5afed3321903c59de2cc7c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября 2025 года в России вступят в силу новые правила взыскания долгов с физических лиц. Отдельные виды задолженностей можно будет взыскивать без обращения в суд – на основании решения налогового органа, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на генерального директора юридического сервиса Андрея Голощапова.Ранее кредитор обязан был обращаться в суд, получать исполнительный лист и только затем передавать дело судебным приставам. Однако с вступлением в силу Федерального закона № 448-ФЗ от 31 июля 2023 года процедура станет проще.Если долг признается бесспорным – то есть его наличие и сумма не вызывают сомнений, – налоговый орган направит гражданину требование об оплате через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуги и заказным письмом по почте. Если в течение установленного срока долг не будет погашен, налоговая сможет принять решение о его взыскании, после чего материалы передадут приставам, отметил юрист.Исполнение решения будет проводиться внесудебно – за счет средств на банковских счетах, электронных кошельках, вкладах в драгоценных металлах или цифровых рублях. При отсутствии достаточной суммы возможен арест имущества: автомобиля, квартиры или земельного участка. При этом взыскание не может производиться с социальных выплат, а также не должно превышать 50% поступлений на счет. Закон также предусматривает механизм защиты прав граждан. Если человек не согласен с решением налогового органа, он может подать жалобу или заявление в свободной форме.Ранее сообщалось, что размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогнозНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 годуВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, долги, федеральная налоговая служба (фнс), налоги, общество, новости