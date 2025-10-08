https://crimea.ria.ru/20251008/s-1-noyabrya-s-rossiyan-nachnut-vzyskivat-dolgi-bez-suda-po-resheniyu-fns-1150040335.html
С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября 2025 года в России вступят в силу новые правила взыскания долгов с физических лиц. Отдельные виды задолженностей можно будет взыскивать без обращения в суд – на основании решения налогового органа, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на генерального директора юридического сервиса Андрея Голощапова.Ранее кредитор обязан был обращаться в суд, получать исполнительный лист и только затем передавать дело судебным приставам. Однако с вступлением в силу Федерального закона № 448-ФЗ от 31 июля 2023 года процедура станет проще.Если долг признается бесспорным – то есть его наличие и сумма не вызывают сомнений, – налоговый орган направит гражданину требование об оплате через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуги и заказным письмом по почте. Если в течение установленного срока долг не будет погашен, налоговая сможет принять решение о его взыскании, после чего материалы передадут приставам, отметил юрист.Исполнение решения будет проводиться внесудебно – за счет средств на банковских счетах, электронных кошельках, вкладах в драгоценных металлах или цифровых рублях. При отсутствии достаточной суммы возможен арест имущества: автомобиля, квартиры или земельного участка. При этом взыскание не может производиться с социальных выплат, а также не должно превышать 50% поступлений на счет. Закон также предусматривает механизм защиты прав граждан. Если человек не согласен с решением налогового органа, он может подать жалобу или заявление в свободной форме.Ранее сообщалось, что размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогнозНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 годуВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября 2025 года в России вступят в силу новые правила взыскания долгов с физических лиц. Отдельные виды задолженностей можно будет взыскивать без обращения в суд – на основании решения налогового органа, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на генерального директора юридического сервиса Андрея Голощапова.
"Новый порядок коснется в первую очередь долгов, которые включаются в налоговую декларацию – 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долгов по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса", – рассказал он.
Ранее кредитор обязан был обращаться в суд, получать исполнительный лист и только затем передавать дело судебным приставам. Однако с вступлением в силу Федерального закона № 448-ФЗ от 31 июля 2023 года процедура станет проще.
Если долг признается бесспорным – то есть его наличие и сумма не вызывают сомнений, – налоговый орган направит гражданину требование об оплате через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуги и заказным письмом по почте. Если в течение установленного срока долг не будет погашен, налоговая сможет принять решение о его взыскании, после чего материалы передадут приставам, отметил юрист.
Исполнение решения будет проводиться внесудебно – за счет средств на банковских счетах, электронных кошельках, вкладах в драгоценных металлах или цифровых рублях. При отсутствии достаточной суммы возможен арест имущества: автомобиля, квартиры или земельного участка. При этом взыскание не может производиться с социальных выплат, а также не должно превышать 50% поступлений на счет. Закон также предусматривает механизм защиты прав граждан. Если человек не согласен с решением налогового органа, он может подать жалобу или заявление в свободной форме.
"Если гражданин подаст жалобу или заявление в свободной форме в течение тридцати рабочих дней до принятия решения о взыскании долга или в течение четырнадцати дней после, пока жалоба будет рассматриваться, процедура приостановится. В таком случае решение уже будет приниматься в зале суда", – уточнил Голощапов.
