Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет

Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет

2025-12-22T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма пойдет под суд по обвинению в пособничестве в убийстве трех лиц организованной группой, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщает прокуратура республики.По версии следствия, обвиняемый в 1993 - 1994 годах входил в состав вооруженной группы, действующей на территории Сакского района. "В марте - мае 1994 года он, узнав о запланированном убийстве жителей региона, желая подтвердить свое активное участие в банде, вместе с сообщником приобрел два автомата системы Калашникова и патроны к ним, которые передал двум исполнителям совершения убийства, которые ранее были осуждены", - говорится в сообщении. В крымском главке СК России рассказали, что участники орггруппы разработали преступный план по убийству предпринимателя и двух его приближенных из-за передела сфер влияния. Ранее наказание уже понесли четыре исполнителя убийства: двое из них были приговорены к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы, еще двое – к 11 и 10 годам колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался.Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой республики. Обвиняемого задержали в Сакском районе сотрудники органов внутренних дел, он заключен под стражу.Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давностиЖитель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю

