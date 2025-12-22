https://crimea.ria.ru/20251222/uchastnik-rasstrela-trekh-chelovek-v-krymu-poydet-pod-sud-spustya-30-let-1151878692.html
Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
Житель Сакского района Крыма пойдет под суд по обвинению в пособничестве в убийстве трех лиц организованной группой, совершенном более 30 лет назад.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма пойдет под суд по обвинению в пособничестве в убийстве трех лиц организованной группой, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщает прокуратура республики.По версии следствия, обвиняемый в 1993 - 1994 годах входил в состав вооруженной группы, действующей на территории Сакского района. "В марте - мае 1994 года он, узнав о запланированном убийстве жителей региона, желая подтвердить свое активное участие в банде, вместе с сообщником приобрел два автомата системы Калашникова и патроны к ним, которые передал двум исполнителям совершения убийства, которые ранее были осуждены", - говорится в сообщении. В крымском главке СК России рассказали, что участники орггруппы разработали преступный план по убийству предпринимателя и двух его приближенных из-за передела сфер влияния. Ранее наказание уже понесли четыре исполнителя убийства: двое из них были приговорены к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы, еще двое – к 11 и 10 годам колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался.Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой республики. Обвиняемого задержали в Сакском районе сотрудники органов внутренних дел, он заключен под стражу.Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давностиЖитель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
Крымчанина будут судить за пособничество в убийстве 30-летней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма пойдет под суд по обвинению в пособничестве в убийстве трех лиц организованной группой, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, обвиняемый в 1993 - 1994 годах входил в состав вооруженной группы, действующей на территории Сакского района.
"В марте - мае 1994 года он, узнав о запланированном убийстве жителей региона, желая подтвердить свое активное участие в банде, вместе с сообщником приобрел два автомата системы Калашникова и патроны к ним, которые передал двум исполнителям совершения убийства, которые ранее были осуждены", - говорится в сообщении.
В крымском главке СК России рассказали, что участники орггруппы разработали преступный план по убийству предпринимателя и двух его приближенных из-за передела сфер влияния.
"Тщательно спланировав убийство, 23 мая 1994 года подельники расстреляли из автоматов Калашникова потерпевших на территории промзоны в городе Саки. Скрывшись на мотоцикле, фигуранты подожгли транспортное средство и орудия преступления", - сообщили в СК.
Ранее наказание уже понесли четыре исполнителя убийства: двое из них были приговорены к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы, еще двое – к 11 и 10 годам колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался.
Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой республики. Обвиняемого задержали в Сакском районе сотрудники органов внутренних дел, он заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.
