Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
2025-12-22T13:30
2025-12-22T13:30
Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет

Крымчанина будут судить за пособничество в убийстве 30-летней давности

13:30 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма пойдет под суд по обвинению в пособничестве в убийстве трех лиц организованной группой, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, обвиняемый в 1993 - 1994 годах входил в состав вооруженной группы, действующей на территории Сакского района.
"В марте - мае 1994 года он, узнав о запланированном убийстве жителей региона, желая подтвердить свое активное участие в банде, вместе с сообщником приобрел два автомата системы Калашникова и патроны к ним, которые передал двум исполнителям совершения убийства, которые ранее были осуждены", - говорится в сообщении.
В крымском главке СК России рассказали, что участники орггруппы разработали преступный план по убийству предпринимателя и двух его приближенных из-за передела сфер влияния.
"Тщательно спланировав убийство, 23 мая 1994 года подельники расстреляли из автоматов Калашникова потерпевших на территории промзоны в городе Саки. Скрывшись на мотоцикле, фигуранты подожгли транспортное средство и орудия преступления", - сообщили в СК.
Ранее наказание уже понесли четыре исполнителя убийства: двое из них были приговорены к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы, еще двое – к 11 и 10 годам колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался.
Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой республики. Обвиняемого задержали в Сакском районе сотрудники органов внутренних дел, он заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.
