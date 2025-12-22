Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе приостановил движение - РИА Новости Крым, 22.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251222/morskoy-transport-v-sevastopole-priostanovil-dvizhenie-1151894256.html
Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
Морской транспорт в Севастополе приостановил движение - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 22.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Новости
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

В Севастополе остановили катера и паромы

19:22 22.12.2025 (обновлено: 19:23 22.12.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
