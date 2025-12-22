https://crimea.ria.ru/20251222/morskoy-transport-v-sevastopole-priostanovil-dvizhenie-1151894256.html

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

22.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

