В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию
В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию
Новую канализационную насосную станцию запустили на Античном проспекте в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.
2025-12-22T16:26
2025-12-22T16:26
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
водоснабжение
жкх
жкх крыма и севастополя
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Новую канализационную насосную станцию запустили на Античном проспекте в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, новая станция улучшит качество услуг водоотведения и минимизирует риски аварий. Она полностью автоматизирована, оборудована резервным генератором, построена за пределами жилой зоны с соблюдением всех санитарных и охранных норм, что гарантирует жителям комфорт и безопасность. При прокладке сетей использовались высокопрочные полиэтиленовые трубы, устойчивые к коррозии и нагрузкам."На сегодня все строительно-монтажные работы завершены: смонтированы участки самотечной канализационной сети и напорного коллектора, установлено оборудование, включая насосные агрегаты и автоматизированные системы управления. Также завершены пуско-наладочные работы, а специалисты уже приступили к переподключению домов к новой станции", – сообщил губернатор.Новая КНС позволит подключить новых абонентов к централизованному водоснабжению, ее пропускная способность увеличена вдвое в рамках перспективного развития района. Проект реализован по госпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора превысила 40%, сообщал ранее Развожаев. Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2026 года.
севастополь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Новую канализационную насосную станцию запустили на Античном проспекте в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе дома № 70 завершено строительство и введена в эксплуатацию современная канализационная насосная станция с участком самотечной сети и напорным коллектором", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, новая станция улучшит качество услуг водоотведения и минимизирует риски аварий. Она полностью автоматизирована, оборудована резервным генератором, построена за пределами жилой зоны с соблюдением всех санитарных и охранных норм, что гарантирует жителям комфорт и безопасность. При прокладке сетей использовались высокопрочные полиэтиленовые трубы, устойчивые к коррозии и нагрузкам.
"На сегодня все строительно-монтажные работы завершены: смонтированы участки самотечной канализационной сети и напорного коллектора, установлено оборудование, включая насосные агрегаты и автоматизированные системы управления. Также завершены пуско-наладочные работы, а специалисты уже приступили к переподключению домов к новой станции", – сообщил губернатор.
Новая КНС позволит подключить новых абонентов к централизованному водоснабжению, ее пропускная способность увеличена вдвое в рамках перспективного развития района. Проект реализован по госпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора превысила 40%, сообщал ранее Развожаев. Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2026 года.
