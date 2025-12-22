https://crimea.ria.ru/20251222/v-sevastopole-zapustili-novuyu-kanalizatsionnuyu-nasosnuyu-stantsiyu-1151887700.html
В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию
Новую канализационную насосную станцию запустили на Античном проспекте в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151887376_0:57:1102:677_1920x0_80_0_0_f766e090bc8a14d9187ae0d6e012b743.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Новую канализационную насосную станцию запустили на Античном проспекте в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, новая станция улучшит качество услуг водоотведения и минимизирует риски аварий. Она полностью автоматизирована, оборудована резервным генератором, построена за пределами жилой зоны с соблюдением всех санитарных и охранных норм, что гарантирует жителям комфорт и безопасность. При прокладке сетей использовались высокопрочные полиэтиленовые трубы, устойчивые к коррозии и нагрузкам."На сегодня все строительно-монтажные работы завершены: смонтированы участки самотечной канализационной сети и напорного коллектора, установлено оборудование, включая насосные агрегаты и автоматизированные системы управления. Также завершены пуско-наладочные работы, а специалисты уже приступили к переподключению домов к новой станции", – сообщил губернатор.Новая КНС позволит подключить новых абонентов к централизованному водоснабжению, ее пропускная способность увеличена вдвое в рамках перспективного развития района. Проект реализован по госпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора превысила 40%, сообщал ранее Развожаев. Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда построят канализационный коллектор в БалаклавеРеконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделаноВ Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
В Севастополе запустили новую КНС на Античном проспекте – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Новую канализационную насосную станцию запустили на Античном проспекте в Севастополе. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе дома № 70 завершено строительство и введена в эксплуатацию современная канализационная насосная станция с участком самотечной сети и напорным коллектором", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, новая станция улучшит качество услуг водоотведения и минимизирует риски аварий. Она полностью автоматизирована, оборудована резервным генератором, построена за пределами жилой зоны с соблюдением всех санитарных и охранных норм, что гарантирует жителям комфорт и безопасность. При прокладке сетей использовались высокопрочные полиэтиленовые трубы, устойчивые к коррозии и нагрузкам.
"На сегодня все строительно-монтажные работы завершены: смонтированы участки самотечной канализационной сети и напорного коллектора, установлено оборудование, включая насосные агрегаты и автоматизированные системы управления. Также завершены пуско-наладочные работы, а специалисты уже приступили к переподключению домов к новой станции", – сообщил губернатор.
Новая КНС позволит подключить новых абонентов к централизованному водоснабжению, ее пропускная способность увеличена вдвое в рамках перспективного развития района. Проект реализован по госпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
Строительная готовность Балаклавского канализационного коллектора
превысила 40%, сообщал ранее Развожаев. Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2026 года.
