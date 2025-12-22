Рейтинг@Mail.ru
Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти
Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти
Инфраструктура Крыма готова к приему 10 миллионов туристов в год. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Инфраструктура Крыма готова к приему 10 миллионов туристов в год. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам Константинова Крым имеет много конкурентных преимуществ. Широкие возможности не только отдыха, но и оздоровления гарантируют стабильной рост туристического спроса на регион, уверен политик.По мнению главы парламента республики, Крым очень быстро достигнет отметки в 10 миллионов туристов в год, когда будет восстановлено авиационное сообщение и пойдут пассажирские поезда через исторические регионы РФ.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Инфраструктура Крыма готова к приему 10 миллионов туристов в год. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Мы инфраструктурно готовы к десяти миллионам. Никогда у нас не было таких как сейчас дорог, общественных территорий, набережных, очистных сооружений. У нас много достопримечательностей, и уровень нашего санаторно-курортного комплекса поднялся. Основная часть наших отельеров предлагает очень хороший уровень (сервиса)", - сказал глава Госсовета РК.
По словам Константинова Крым имеет много конкурентных преимуществ. Широкие возможности не только отдыха, но и оздоровления гарантируют стабильной рост туристического спроса на регион, уверен политик.
По мнению главы парламента республики, Крым очень быстро достигнет отметки в 10 миллионов туристов в год, когда будет восстановлено авиационное сообщение и пойдут пассажирские поезда через исторические регионы РФ.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%.
