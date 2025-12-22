https://crimea.ria.ru/20251222/krym-gotov-k-priemu-10-millionov-turistov--vlasti-1151887010.html

Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Инфраструктура Крыма готова к приему 10 миллионов туристов в год. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов на встрече с журналистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам Константинова Крым имеет много конкурентных преимуществ. Широкие возможности не только отдыха, но и оздоровления гарантируют стабильной рост туристического спроса на регион, уверен политик.По мнению главы парламента республики, Крым очень быстро достигнет отметки в 10 миллионов туристов в год, когда будет восстановлено авиационное сообщение и пойдут пассажирские поезда через исторические регионы РФ.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Турпоток в Крым за январь – ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым Взрывной рост: Крым стал первым в стране по популярности у туристов

